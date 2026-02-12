Se acabaron las llamadas spam para los murcianos: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Recibir una llamada de spam se ha convertido en una de las cosas más molestas que te pueden ocurrir en el día a día. Sin embargo, es posible que las cosas cambien dentro de poco. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes en Consejo de Ministros un real decreto que sacará adelante el nuevo reglamento para suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica con medidas que regulan las prácticas abusivas en la contratación de electricidad.

La idea más importante del decreto y, por ende, la que más le afecta al ciudadano, es la prohibición general a estas compañías a la hora de realizar estas llamadas no deseadas para hacer publicidad o contratar servicios, siempre que la información no haya sido solicitada previamente por el potencial cliente.

Fuera la contratación "en caliente"

La normativa busca recoger medidas para proteger a los usuarios, como hacer que estas incómodas llamadas desaparezcan o evitar la contratación telefónica "en caliente" de tarifas, según indicó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

A su vez, aclara que las compañías deberán enviar al cliente la documentación con un lenguaje "simple y accesible" que permita comprender su contenido, antes de la firma del contrato.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa. / Gabriel Luengas

Eliminar la barrera del cambio de contrato

Absolutamente todas las llamadas serán grabadas y estarán a disposición del consumidor. Aegesen aseguró que el objetivo del Gobierno con esta medida también es el de eliminar las barreras que existen para el cambio de contrato: las penalizaciones y permanencias abusivas. "Quedarán muy acotadas" y "tendrán límites", informó la ministra.

Multas de 600.000 a 6 millones de euros para las eléctricas

En el caso de que las comercializadoras incumplan esta normativa, habrá que echar un vistazo a la Ley 24/2013, del sector eléctrico, pues en ella aparecerán las sanciones previstas. Y son un buen pellizco: multas de 600.000 a 6 millones de euros. El organismo competente para aplicar estas sanciones será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El método para atajar las llamadas de spam antes de la nueva ley

Antes de la aprobación de esta ley, la única defensa que tenía el consumidor era la recomendada por las autoridades. Estas te aconsejaban contestar con cualquier palabra que no fuera un 'sí', siempre con educación. A continuación, debías responderles con algo así como: "No me interesa, deseo que eliminen mi número de su base de datos".

Esta estrategia, además de ser segura, teóricamente obligaba a la empresa que te llamaba a dejar de hacerlo. Al mismo tiempo, evitaba facilitar tus datos a las comercializadoras o ser suplantado mediante la voz.