Vox pide que el plan de la tortuga mora no limite al sector agrícola

Vox Murcia ha mantenido una reunión con la directora general de Medio Ambiente, María Cruz Ferreira, para abordar el decreto del plan de conservación de la tortuga mora y analizar su posible repercusión sobre la actividad agrícola en la Región.

En el encuentro participaron la secretaria de Vox Murcia, Carmen Menduiña; el diputado regional Ignacio Arcas; y José García, integrante del grupo de trabajo de Agricultura y Ganadería del partido.

Durante la reunión, la formación trasladó su inquietud por las consecuencias que el desarrollo del plan pueda tener para el sector primario y defendió que cualquier medida de protección medioambiental no debe suponer nuevas limitaciones para los agricultores. Según señalaron, el sector no debería verse perjudicado por decisiones que, a su juicio, pueden no ajustarse a la realidad diaria del campo.

El partido muestra su inquietud por las posibles restricciones a las explotaciones agrícolas

En un comunicado, Vox ha indicado que continuará haciendo seguimiento del desarrollo del plan desde las instituciones y en contacto con organizaciones agrarias para anticipar posibles efectos sobre las explotaciones, con el objetivo de evitar, según apuntan, restricciones que consideren injustificadas.

Desde la formación sostienen que los agricultores desempeñan un papel clave en la conservación del entorno natural, al depender su actividad del equilibrio del territorio, y reclaman seguridad y estabilidad para el sector ante la aplicación de nuevas normativas.