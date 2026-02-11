Los tres planes de San Valentín en Murcia que dejarían por los suelos cualquier cita de 'First Dates'

Cualquier rincón de la Región de Murcia es un escenario perfecto para pasar el Día de San Valentín. Desde la costa hasta el interior, lugares increíbles en los que perderse. Además, este 14 de febrero, el día de los enamorados, cae en sábado: una oportunidad inmejorable.

A continuación, hemos reunido tres planes novedosos para que vivas el día de los enamorados de una forma distinta. Lo mejor de ellos es que los puedes hacer tanto en pareja como con amigos o familia. Así que guárdalos porque si no es este sábado, puede serlo para futuras sorpresas.

Entre flores de melocotonero y bajo las estrellas de Cieza

El primero de los planes es especial, diferente y transcurrirá en Cieza. Se trata de una cita con el firmamento de testigo en la Finca La Floración, donde podrás vivir una experiencia nocturna inolvidable, de la mano de un guía certificado Starlight de Astroversia, con la ayuda de un telescopio. Ahí, te enseñarán a mirar las constelaciones y hasta te realizar una fotografía con las estrellas de fondo.

La velada inicia con una deliciosa merienda entre melocotoneros, que incluye una degustación de mermeladas artesanales con pan casero, embutidos, olivas, café de puchero y zumo natural.

Esta cata ocurrirá en la visita al Centro de Interpretación del Melocotón, donde te explicarán cómo se elabora todo el proceso de esta fruta, desde que es recogida por los agricultores hasta que acaba en una de tus tostadas durante el desayuno.

La experiencia completa comenzará a las 18.00 horas, este viernes, 14 de febrero y el precio por persona asciende a las 25 euros. 15 euros para los niños.

Talleres creativos para enamorados: velas, tartas y vino

Planes hay de todos los tipos, pero si lo que prefieres es algo más creativo, varios municipios de la Región de Murcia aguardan diversos talleres para pasar el 13 y 14 de febrero.

Para comenzar, San Pedro del Pinatar abre la veda, en la Shala Ahimsa, con su taller para crear tu propia vela este sábado por la mañana (11.00 horas). A este le siguen dos propuestas que tienen lugar en Murcia, en el espacio Pinteando, un taller de pinturas en acuarela. La primera sucede el viernes (19.30 a 21.30 horas), a modo de 'San Solterín', y la otra el sábado,(19.00 a 21.00 horas). Ambas incluyen vino y picoteo mientras pintas.

Seguimos con más pintura, esta vez en Puente Tocinos. Este 14 de febrero, Nea Yoga Studio se convierte en un escenario romántico para pintar en pareja. La idea, según el estudio, es que "cada pareja pinte un cuadro juntos, de forma sencilla y minimalista, para que no haga falta haber pintado antes". Se trabajará en equipo, por lo que puede ser divertido. El taller dura 3 horas (17.00 a 20.00 horas) y cuesta 70 euros por pareja (todo incluido).

Nos vamos a Cartagena, donde encontrarás un taller para decorar tartas en Sole's Baking este sábado a las 17.30 horas. El local se encuentra en la calle Tahona y el precio completo es de 45 euros. Un plan dulce para el día de San Valentín.

Risas y bingo para el día de los enamorados

Si quieres pasar un día de los enamorados un poco más distendido, más desenfadado, te mostramos un par de planes para dos días. Tanto el viernes como el sábado, el cómico Jaime Caravava tendrá un monólogo especial de San Valentín en Murcia (13 de febrero) y en Cartagena (14 de febrero), en los cines Thader y Mandarache, respectivamente.

Por otro lado, en Cervemur habrá este domingo, 15 de febrero, un bingo-juguetón que por 6 euros te incluye una cerveza y dos cartones.