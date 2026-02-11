El PP pide la dimisión de Lucas si la línea con Chinchilla no está operativa a finales de este año, como prometió

El Partido Popular retiró este miércoles del orden del día de la Asamblea Regional su moción para sobre solicitud al Gobierno de la Nación de reapertura al tráfico de pasajeros de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín, según dijo, "en un ejercicio real de consenso", con el fin de presentar a corto plazo un texto con el que se pueda aprobar una declaración institucional.

Su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, tomó esta decisión después de que el lunes pasado recibiera una carta del presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red de la Región de Murcia (Consumur), Roberto Barceló, en la que pedía que modifique el preámbulo de la iniciativa que se debía debatir esta semana "en favor de un consenso pleno, desprovisto de cualquier intencionalidad partidista que se anteponga al interés general". Según él, la moción carecía de "espíritu constructivo" —tras hacerse eco medios como La Opinión de esta noticia, Barceló envió una carta de disculpa a Segado porque no deseaba que su misiva trascendiera—.

Antes de retirar la moción, el portavoz del PP pidió desde la tribuna del salón de plenos al secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, que asuma su responsabilidad política y dimita "si la línea ferroviaria con Chinchilla no está operativa a finales de este año", tal y como prometió el pasado 26 de enero.

Critica que la "propuesta estrella" del líder del PSRM "es otra promesa, sin un plan riguroso con presupuestos, fechas y plazos"

"Ahora aparece Francisco Lucas, el delegado de Pedro Sánchez aquí, presentándose como el salvador de última hora, después de años de silencios, incumplimientos y falsedades", destacó Segado, para quien "su propuesta estrella es otra promesa, sin un plan riguroso con presupuestos, fechas y plazos".

Sin embargo, explicó que Adif "ya ha dicho que la reapertura no será automática, y que dependerá de si las operadoras ven rentable poner trenes". Además, añadió que la electrificación completa podría alargarse hasta 2040, "obligándonos a depender de trenes híbridos durante más de una década". "Si al final de este año la línea no está electrificada y funcionando como el señor Lucas se ha comprometido personalmente, no tendrá otra salida que dimitir", insistió.

Segado recalcó que fue "en febrero de 2022" cuando "el Gobierno de Sánchez suprimió el servicio por decisión política y unilateral, sin diálogo y sin evaluar el impacto real sobre miles de usuarios". "Después, prometieron la reapertura para finales de 2023, luego para 2024, más tarde para 2025, y hoy, ya en 2026, seguimos igual: sin tren y sin una sola obra terminada", lamentó.

PSOE: "La línea la cerró el PP"

Sus declaraciones en la Cámara fueron contestadas una vez terminada la sesión plenaria por el Grupo Socialista. El diputado Alfonso Martínez Baños manifestó que "la línea Cartagena-Chinchilla la cerró el Partido Popular cuando pactó la llegada de la Alta Velocidad por Alicante —en 2001— y volvió a darle la espalda cuando votó en contra su electrificación y de su modernización en Europa —en 2024—".

A través de un comunicado, Martínez Baños criticó la iniciativa del PP estaba "cargada de polémica, puesto que dinamitaba el consenso alcanzado a nivel regional por parte de instituciones políticas y colectivos sociales, por puro interés partidista".

Asimismo, subrayó que "una de las primeras decisiones que tomó el PSOE cuando llegó al Gobierno de España fue la de mantener esta línea". Además, agregó que "el Gobierno de España se ha comprometido a modernizarla y electrificarla" y que "Francisco Lucas ha sido claro" al decir que, "cuando finalicen las obras en marcha, se recuperará el servicio".

Lucas se reúne con Consumur

Mientras el debate transcurría en la Asamblea, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, recibía al presidente de Consumur, Roberto Barceló, quien trasladó la labor que desarrolla la organización en defensa de los derechos de los consumidores y le presentó la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, impulsada por esta organización junto a otros colectivos.

Roberto Barceló, presidente de Consumur, y Francisco Lucas, delegado del Gobierno. / D. G.

Lucas reiteró el compromiso del Gobierno de España, y el suyo personal, de recuperar el servicio en esta línea cuando finalicen las obras que se están realizando en estos momentos, unos trabajos cuya finalización está prevista para finales de 2026.

El delegado del Gobierno también subrayó que fue el Partido Popular el que relegó esta línea cuando pactó la llegada de la Alta Velocidad por Alicante.

Lucas destacó la apuesta del Gobierno de España por modernizar y electrificar la conexión Cartagena–Chinchilla y reiteró su compromiso de seguir trabajando para agilizar los plazos de esta actuación.