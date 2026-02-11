Estas son las marcas de leche infantil retiradas por la toxina cerulida: lista completa de lotes afectados

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (CONSUMUR) ha difundido un listado actualizado de las marcas y lotes de leche de fórmula para lactantes afectados por las recientes alertas sanitarias, tras el goteo constante de retiradas registrado en las últimas semanas.

Desde el pasado mes de diciembre se han producido cinco actualizaciones por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ante la posible presencia de cereulida, una toxina producida por determinadas cepas del microorganismo Bacillus cereus. Esta sustancia puede provocar vómitos intensos y diarrea y, según las investigaciones, podría haber llegado al producto a través de uno de sus ingredientes, el ácido araquidónico.

Consumur recomienda no consumir las leches incluidas en la alerta y comunicarlo al establecimiento donde fueron adquiridas

Ante esta situación, Consumur insiste en la importancia de que las familias consulten el listado oficial de productos afectados y sigan estrictamente las indicaciones de la Aesan. El organismo recomienda no consumir las leches incluidas en la alerta y comunicarlo al establecimiento donde fueron adquiridas. Asimismo, en caso de que el bebé haya ingerido alguno de los lotes señalados, se aconseja vigilar la aparición de síntomas y acudir a un centro sanitario ante cualquier sospecha.

La difusión del listado se produce en un contexto de creciente preocupación entre las familias, especialmente tras conocerse cinco casos de bebés afectados en la Región, lo que ha incrementado la inquietud y la demanda de información clara y actualizada. Las asociaciones de consumidores subrayan la necesidad de extremar la precaución y reforzar los mecanismos de control para garantizar la seguridad de un producto destinado a un grupo especialmente vulnerable como son los lactantes.

Listado de productos retirados

Productos de la marca Netslé retirados / L.O.

Nidina 1 de la marca Nestlé, que se presenta en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 52900346AB, 51730346AC y 51740346AA.

de la marca Nestlé, que se presenta en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 52900346AB, 51730346AC y 51740346AA. Nidina Confort Digest , en lata de 800 gramos y lote 5184080621.

, en lata de 800 gramos y lote 5184080621. Nidina Confort Digest 1 , en lata de 800 gramos y lote 5271080621.

, en lata de 800 gramos y lote 5271080621. Alfamino , en lata de 400 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51130017Y2 y 51670017Y2.

, en lata de 400 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51130017Y2 y 51670017Y2. Alfamino Junior , en lata de 400 gramos y lote 51620017Y3.

, en lata de 400 gramos y lote 51620017Y3. NAN Expert Pro AR , en lata de 800 gramos y lote 5318080621

, en lata de 800 gramos y lote 5318080621 NAN Expert Pro AR Sobre , de 26 gramos, y 5293080651.

, de 26 gramos, y 5293080651. NAN Expert Pro Total Confort 1 , en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51250742F3, 51560742F1, 52620742F2 y 52900742F2.

, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51250742F3, 51560742F1, 52620742F2 y 52900742F2. NAN Expert Pro Total Confort 1 Sobre , con lote 51270742D1.

, con lote 51270742D1. NAN Expert Pro Total Confort 2 , en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51250742F2, 51560742F3 y 52890742F1.

, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51250742F2, 51560742F3 y 52890742F1. NAN Optipro 1 , en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 52620346AC y 52710346AA.

, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 52620346AC y 52710346AA. NAN Optipro 1, en estuche 1,2 kg. Los lotes afectados son las numeraciones 51350346BA y 52620346BB.

en estuche 1,2 kg. Los lotes afectados son las numeraciones 51350346BA y 52620346BB. NAN Supremepro 1 , en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51450742F2, 51710742F2 y 52740742F3.

, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51450742F2, 51710742F2 y 52740742F3. NAN Supremepro 2 , en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51230742F2, 51530742F3, 51540742F2, 51910742F1, 51910742F2 y 52840742F1.

, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51230742F2, 51530742F3, 51540742F2, 51910742F1, 51910742F2 y 52840742F1. NAN Supremepro 2 Sobre , con los lotes afectados 51540742D2 y 52860742D1.

, con los lotes afectados 51540742D2 y 52860742D1. Nativa 1, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51230346AB, 51540346AE y 52740346AA.

Productos de la marca Damira Natur retirados / L.O.

Damira Natur 1 , envase 800 gramos. Lote afectado 800000003307, con fecha de caducidad del 19 de febrero de 2027

, envase 800 gramos. Lote afectado 800000003307, con fecha de caducidad del 19 de febrero de 2027 Damira Natur 2, envase 800 gramos. Lote afectado 80000003302, con fecha de caducidad del 29 de enero de 2027.

Productos de la marca Babybio retirados / L.O.

Babybio Caprea 1 , envase 800 gramos. Los lotes afectados 899014 y 911057 y fechas de caducidad 28 de julio de 2027 y 17 de septiembre de 2027 respectivamente.

, envase 800 gramos. Los lotes afectados 899014 y 911057 y fechas de caducidad 28 de julio de 2027 y 17 de septiembre de 2027 respectivamente. Babybio Optima 1, envase 800 gramos. Lote afectado 907179, con fecha de caducidad del 1 de octubre de 2027.

Noticias relacionadas

Productos de la marca Almirón retirados / L.O.