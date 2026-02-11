Agua
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Los embalses aumentan en 95 hectómetros cúbicos sus reservas en la última semana
Los pantanos de la cuenca del Segura almacenan actualmente 449 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un incremento de 95 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, según los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
En comparación con el mismo periodo del año anterior, los embalses del Segura cuentan con 217 hectómetros cúbicos más, y superan en 110 hectómetros cúbicos la media habitual para estas fechas, situada en 339. Con estos registros, la cuenca se sitúa al 39,4% de su capacidad total.
Los embalses del Segura cuentan con 217 hectómetros cúbicos más respecto al mismo periodo del año anterior
Situación del resto de cuencas del país
En el conjunto del país, la reserva hídrica alcanza los 43.341 hectómetros cúbicos tras sumar 5.634 en la última semana, lo que representa el 10,1% de la capacidad total. Desde el inicio del tren de borrascas, el nivel embalsado ha aumentado 21 puntos, ya que el 30 de diciembre de 2025 se encontraba al 56,3%.
Las precipitaciones han sido generalizadas en toda la Península durante la última semana, con un máximo registrado en Ceuta, donde se acumularon 302 litros por metro cuadrado. Por vertientes, la atlántica se encuentra al 80,1% de su capacidad, mientras que la mediterránea alcanza el 68,4%.
Todas las cuencas superan el 50% de su capacidad salvo la del Segura
Todas las cuencas superan el 50% de su capacidad salvo la del Segura. Cuatro de ellas rebasan el 90%: Tinto, Odiel y Piedras (95,2%), Galicia Costa (94,9%), las cuencas internas de Cataluña (92,2%) y las cuencas internas del País Vasco (90,5%).
También por encima del 80% se sitúan el Cantábrico Occidental (89,6%), el Cantábrico Oriental (86,3%), el Guadalete-Barbate (85,1%), el Miño-Sil (84,9%) y el Guadiana (84,5%).
Por su parte, el Tajo está al 79,3%; el Duero, al 76,8%; el Guadalquivir, al 74,4%; el Ebro, al 74,3%; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 71%; y el Júcar, al 57,3%. El Segura, con un 39,4%, continúa siendo la única cuenca por debajo de la mitad de su capacidad.
El desembalse del Azud de Ojós eleva el caudal del Segura
El desembalse de 45 metros cúbicos por segundo en el Azud de Ojós ha provocado en los últimos días una subida del caudal del río Segura a su paso por varios municipios de la Región, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Murcia a cerrar de forma preventiva los accesos a las motas ante el riesgo de anegaciones.
Se trata del segundo desembalse que afecta al cauce esta semana, tras el realizado el sábado en el embalse de Camarillas, que incrementó el nivel del río en Cieza, Abarán y Blanca.
Aunque en la Región las lluvias han sido escasas en comparación con otras zonas, las precipitaciones registradas en provincias como Jaén y Albacete, pertenecientes a la cuenca del Segura, han elevado las aportaciones al río.
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso