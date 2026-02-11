El reglamento de Mercosur avanza en Europa y siembra recelos en la Región de Murcia

El Parlamento Europeo dio ayer un paso clave para intentar blindar a la agricultura comunitaria frente a los posibles efectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una decisión seguida con especial atención en la Región de Murcia, muy expuesta a la competencia exterior en productos sensibles. El pleno de la Eurocámara aprobó el nuevo reglamento de salvaguardias con una amplia mayoría —483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones— tras un acuerdo informal previo con el Consejo. La medida contó con el respaldo de los grandes grupos mayoritarios, incluido el voto favorable de PP y PSOE, mientras que Vox se posicionó en contra, al igual que la familia política europea Patriots, al considerar que estas salvaguardas no serán eficaces en la práctica. Un reparto político que refleja también la división existente en el propio sector agrario, donde la aprobación del reglamento se recibe con cautela, dudas y posiciones encontradas.

El reglamento regula la aplicación práctica de las cláusulas bilaterales de salvaguardia del acuerdo UE–Mercosur y permitirá suspender temporalmente las ventajas arancelarias si las importaciones agrícolas procedentes de países como Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay causan o amenazan con causar un perjuicio grave a los productores europeos. El texto refuerza la propuesta inicial de la Comisión Europea y rebaja al 5% los umbrales de alerta tanto en volumen como en precios para productos considerados sensibles, entre ellos los cítricos, el azúcar, los huevos o determinadas carnes.

Desde COAG Región de Murcia, su presidente, José Miguel Marín, recibió la aprobación con un marcado escepticismo. A su juicio, el reglamento mejora el discurso, pero no garantiza resultados reales. Marín recordó los antecedentes "muy preocupantes" en materia de control de importaciones y alertó de que Europa carece de medios suficientes en frontera para aplicar eficazmente estas salvaguardas. En su opinión, sin inspectores ni estructuras adecuadas, las medidas aprobadas son "fuegos artificiales normativos" que llegan tarde, cuando "el mercado ya está hundido o la campaña perdida".

"Para cuando se levanta un papel, el precio ya se ha venido abajo", lamenta COAG

El dirigente de COAG subrayó además que el mercado agrícola se mueve a un ritmo mucho más rápido que la maquinaria administrativa europea. "Para cuando se levanta un papel, el precio ya se ha venido abajo", señaló, poniendo como ejemplo producciones habituales en la Región de Murcia. Aunque reconoció que el reglamento supone un avance a nivel teórico y una buena base para futuros acuerdos, insistió en que solo tendrá sentido si se acompaña de recursos reales y controles efectivos en frontera.

Una valoración más positiva realizó UPA Murcia. Su secretario general, Marcos Alarcón, destacó la contundente mayoría parlamentaria y defendió que el reglamento dibuja "la red de seguridad más potente que nunca ha establecido la Unión Europea" en política comercial. Alarcón valoró especialmente la rebaja de los umbrales de activación, la posibilidad de que los propios productores y organizaciones agrarias soliciten investigaciones y el seguimiento periódico obligatorio del impacto de las importaciones.

UPA considera, no obstante, que el verdadero reto comienza ahora, con la puesta en marcha de los mecanismos de detección y actuación rápida previstos en el texto. Solo así —señalan— se podrá intervenir con celeridad para minimizar las distorsiones del mercado. La organización murciana también defiende que este sistema reforzado de salvaguardas debe convertirse en el nivel mínimo de protección para todos los acuerdos comerciales actuales y futuros de la Unión Europea.

El acuerdo con Marruecos, un precedente de los fallos del sistema

Pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Por su parte, el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, en una línea claramente crítica, sostiene que las cláusulas de salvaguarda no corrigen los desequilibrios estructurales del acuerdo con Mercosur ni ofrecen garantías creíbles para los sectores agrícolas más sensibles. Asaja expresa una profunda desconfianza en la aplicación real de estas medidas y recuerda precedentes como el acuerdo con Marruecos, donde —según denuncia— las protecciones no se activaron pese a los efectos negativos sufridos por los agricultores.

Para la organización, la falta de reciprocidad real, la debilidad de los controles y la experiencia acumulada hacen temer que, aunque las propuestas puedan ser acertadas sobre el papel, el daño al sector llegue antes de cualquier reacción efectiva.

El reglamento deberá ahora recibir la aprobación formal del Consejo y publicarse en el Diario Oficial de la UE. Las salvaguardas comenzarán a aplicarse cuando entre en vigor el acuerdo comercial interino con Mercosur, en un contexto aún abierto y pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta entonces, el campo murciano observa con atención y prudencia un proceso en el que, más allá de los votos y los textos legales, la clave será la capacidad real de Europa para proteger a sus agricultores a tiempo.

El análisis técnico de COAG

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha realizado un análisis técnico del nuevo reglamento de salvaguardias aprobado por el Parlamento Europeo, en el que reconoce el endurecimiento teórico de los mecanismos de protección, pero advierte de una profunda brecha entre la normativa y su aplicación real. Según la organización, las enmiendas incorporadas refuerzan los umbrales de activación, al reducir del 10% al 5% el nivel de aumento de importaciones que puede considerarse "daño grave", con especial incidencia en sectores como el vacuno y el azúcar, e introducen investigaciones obligatorias cuando se superan determinados contingentes trimestrales. El texto aprobado acorta además de forma significativa los plazos para aplicar medidas provisionales, con el objetivo de evitar hundimientos irreversibles de precios durante las investigaciones, y refuerza el principio de reciprocidad, permitiendo suspender preferencias arancelarias ante incumplimientos fitosanitarios sin necesidad de demostrar previamente un daño económico.

No obstante, COAG subraya que la falta de inspectores en frontera, los precedentes de ineficacia en otros acuerdos comerciales y la ausencia de datos fiables en tiempo real hacen que estos umbrales técnicos sean difícilmente aplicables. En este contexto, la organización concluye que, sin medios de ejecución efectivos, las salvaguardias corren el riesgo de convertirse en algo inútil para proteger al sector agrario europeo.