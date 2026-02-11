La ONCE lanza una fundación para dar apoyo a 13.000 murcianos con baja visión

La ONCE ha presentado en Murcia la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva entidad del Grupo Social ONCE creada para atender a las personas que conviven con baja visión, una realidad que podría afectar a unas 400.000 personas en España. En la Región de Murcia, se estima que hasta 13.000 ciudadanos podrían encontrarse en esta situación y beneficiarse de los recursos y apoyos que ofrece esta entidad.

Más orientación, tecnología y oportunidades

La Fundación ONCE Baja Visión nace con el objetivo de concentrar en un único punto la atención, el asesoramiento y el acompañamiento a este colectivo. Entre sus principales ventajas para las personas murcianas con baja visión se encuentran el acceso a tecnologías específicas, entrenamiento visual, orientación educativa y apoyo al empleo, así como recursos destinados a mejorar tanto la calidad de vida física como emocional.

"En la Región de Murcia puede haber hasta 13.000 personas que encajen como potenciales beneficiarias; les animamos a informarse e inscribirse, porque queremos que nadie se quede fuera por falta de orientación o apoyos", ha señalado durante la presentación de la Fundación, el delegado territorial, Juan Carlos Morejón. Por su parte, el gerente de la Fundación, Adonay Viera, ha destacado que la entidad pretende "acelerar soluciones útiles donde antes había un vacío", conectando a profesionales, asociaciones y personas afectadas.

Ventanilla única y apoyo a la investigación

La FOBV es una entidad nativa digital cuyo portal web —fundaciononcebajavision.es— funciona como ventanilla única para personas beneficiarias, asociaciones y equipos de investigación, permitiendo completar todo el proceso de inscripción de forma online.

Su actuación se articula en tres ejes: atención directa y asesoramiento especializado a personas con baja visión; colaboración con asociaciones para detectar necesidades y financiar proyectos; y apoyo a la investigación orientada a la prevención y detección temprana de patologías visuales.

Para formar parte de la Fundación es necesario acreditar una patología visual que cause baja visión y tener un grado discapacidad igual o superior al 33 %

Para formar parte de la Fundación es necesario acreditar una patología visual que cause baja visión y disponer de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. También pueden registrarse entidades y equipos de investigación interesados en colaborar.

Con esta iniciativa, la ONCE amplía su cobertura social en la Región con un recurso específico que busca mejorar la autonomía, la inclusión y las oportunidades de miles de murcianos que conviven con problemas severos de visión.

Actuación musical durante la presentación de la Fundación ONCE Baja Visión / ONCE

Presentación de la Fundación

El acto, celebrado en la Delegación de la ONCE en Murcia, reunió a responsables de la organización, representantes institucionales, profesionales del ámbito sanitario y personas con baja visión. Participaron, entre otros, el presidente de la Fundación, Ángel Sánchez; el gerente de la FOBV, Adonay Viera; el delegado de la ONCE en Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón; y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región, María Teresa Lajarín. También asistieron la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, y la concejala del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño.

Durante el acto, la consejera destacó que "desde el Gobierno regional tendemos la mano a la ONCE para prestarles el apoyo que necesiten a fin de ayudar a los beneficiarios de esta nueva fundación. Un paso más para derribar barreras y favorecer la inclusión y la participación plena en la sociedad de todas las personas con baja visión".

Noticias relacionadas

La jornada incorporó además la visión clínica del oftalmólogo Edmundo Usón y del óptico-optometrista Joaquín Muñoz, así como el testimonio de María Candelaria Mañogil, quien explicó en primera persona cómo la baja visión afecta a la autonomía diaria y la importancia de contar con recursos adaptados.