El Gobierno regional y los eurodiputados murcianos celebran la aprobación de las salvaguardas de Mercosur

Alivio en el Gobierno de la Región de Murcia tras aprobarse ayer en el Parlamento Europeo el reglamento de salvaguardas que permitirá suspender temporalmente las ventajas arancelarias previstas en el acuerdo con Mercosur si se demuestra que las importaciones agrícolas procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay causan un perjuicio grave a los productores europeos, especialmente, a los que trabajan con el cítrico en el Levante español.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, señaló en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI que "las cláusulas de salvaguarda son muy necesarias" e "imprescindibles" porque "protegen al sector primario". Sobre todo, añadió que son "fundamentales" en una comunidad como la Región de Murcia, que produce "el 25% de las frutas y hortalizas que exporta España". Además, tras la votación de ayer "se refuerza el control en frontera" y "no se permite la competencia desleal ni que entren productos de terceros países que no cumplen con las condiciones sanitarias de nuestros agricultores y ganaderos", destacó el presidente murciano.

La Opinión

López Miras se mostró especialmente crítico con Vox, cuyo grupo en el Parlamento Europeo, Patriots, se opuso a la aprobación de este reglamento. "Se puede estar más o menos de acuerdo con Mercosur, pero votar en contra de unas cláusulas que protegen a los agricultores y a los ganaderos de España no se entiende", afirmó. Inmediatamente después matizó que sí que "tiene que tener una justificación, pero la justificación es política" y "no es ni pensando en los agricultores ni en los ganaderos".

"El todo o la nada hace muy difícil llegar al acuerdo", lamentó López Miras, que se mostró aliviado por el hecho de que una gran mayoría de parlamentarios europeos aprobara el documento. En concreto, fueron 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones.

En la Cámara comunitaria se encontraba la 'popular' Maravillas Abadía, quien aseguró que "la aprobación de estas cláusulas de salvaguarda es el resultado del trabajo firme y constante del Partido Popular en defensa del campo de la Región de Murcia". La murciana cree que con el reglamento se dota al acuerdo con Mercosur de "mecanismos reales de protección para sectores estratégicos como los cítricos, garantizando que nuestros agricultores y ganaderos no queden desprotegidos frente a la competencia desleal o a caídas de precios".

"Esto es defender el campo con seriedad, firmeza y hechos", subrayó la eurodiputada, quien subrayó que "el campo no puede ser la moneda de cambio de ningún acuerdo comercial".

También está de enhorabuena el socialista Marcos Ros, quien destacó que tanto el grupo de Socialistas y Demócratas como el Gobierno de España apoyaron la aprobación de este reglamento, que servirá para reaccionar con rapidez si algún sector se viera afectado por la puesta en marcha del acuerdo. "Vamos a seguir trabajando para que la ampliación del mercado se convierta en una oportunidad para la economía europea, española, y, por supuesto, de la Región de Murcia. Desde el Partido Socialista, vamos a seguir defendiendo todas las garantías para el sector y, por supuesto, para el consumidor", explicó.

En este sentido, Ros se compromete a seguir trabajando para reforzar los controles en origen y para que se impongan a los productos importados las mismas condiciones que a los productos producidos en Europa. "Frente a las maniobras de distracción de los grupos de extrema derecha en el Parlamento, con la aprobación del reglamento de salvaguardas se da un paso más para proteger a los productores y consumidores de la Región", concluyó.

Los dirigentes de Vox en la Región de Murcia optaron por un perfil bajo y remitieron a las declaraciones del eurodiputado Jorge Buxadé, quien denunció que las llamadas 'salvaguardas' son unos mecanismos que no forman parte del acuerdo con Mercosur ni son reconocidos por sus países. Opina que PP y PSOE "consuman la traición y la estafa a los agricultores y ganaderos de Europa". La eurodiputada Mireia Borrás, miembro de la comisión de Agricultura, denunció que "las salvaguardias no son una protección", sino "una coartada" porque "no se activan automáticamente, llegan cuando el daño ya está hecho y no corrigen la competencia desleal".

El grupo The Left, que integra a Podemos en Bruselas y es también contrario al acuerdo comercial, optó finalmente por la abstención. "Las salvaguardas no son más que un parche. Mejoran el acuerdo inicial, pero no resuelven el problema de fondo, que es que este tipo de tratados solo favorecen la competencia desleal y los intereses de las grandes multinacionales", recalcó ayer la portavoz morada en la Región de Murcia, María Marín, que defenderá este miércoles estas premisas en la Asamblea Regional.