Mariano Rajoy presenta este jueves en Murcia su libro ‘El arte de gobernar’

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentará este jueves, 12 de febrero, en Murcia su último libro, 'El arte de gobernar' (Alfaguara), publicado en diciembre de 2025. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, situado en la calle Santa Clara.

Durante la presentación, Rajoy estará acompañado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. La asistencia al evento requiere inscripción previa a través de la página web del Partido Popular de la Región de Murcia.

Reflexiones de más de 40 años dedicados a la política

En esta obra, el exjefe del Ejecutivo recopila reflexiones fruto de más de cuatro décadas dedicadas a la política, etapa en la que ejerció como diputado, ministro y presidente del Gobierno. El libro aborda, desde su experiencia al frente del país en una de las crisis más graves de su historia reciente, cuestiones como el respeto a las instituciones, los pilares de la democracia, el auge del populismo o los desafíos que afrontan las democracias en el siglo XXI.

Según recoge el prólogo, Rajoy plantea la política como "el arte de lo posible" y como un servicio público orientado a mejorar la vida de los ciudadanos. "La política, por dura que sea en ocasiones, merece la pena", afirma el expresidente en la obra, en la que reivindica el papel del político como servidor de la comunidad.

Última visita en 2020

La última visita pública de Mariano Rajoy a Murcia tuvo lugar el 7 de febrero de 2020, cuando el expresidente protagonizó un multitudinario acto de firma de ejemplares de su libro 'Una España mejor' en El Corte Inglés de la Gran Vía. Arropado por centenares de asistentes y acompañado por el presidente regional, Fernando López Miras, Rajoy defendió entonces que "España se decide entre todos y no entre partidos independentista", en una breve atención a los medios durante su estancia en la ciudad.