Fibrosis pulmonar, cáncer o daño pleural: un equipo valorará en la Región los efectos del amianto

La exposición al amianto o asbesto, un material utilizado durante décadas como aislante o recubrimiento en el sector de la construcción o en componentes de vehículos, conlleva un alto riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares o cánceres como consecuencia de la inhalación de fibras de asbesto. Su uso está totalmente prohibido en España desde el año 2002, pero muchos ciudadanos de la Región de Murcia aún están expuestos a él debido a que sigue estando presente en las cubiertas de centros educativos, pabellones deportivos e instalaciones públicas.

Ante el aumento de diagnósticos de enfermedades relacionadas con su manipulación, la Consejería de Salud ha creado el equipo de valoración de víctimas del amianto en la Región de Murcia, un grupo de profesionales encargado de la comprobación y calificación de las personas que hayan estado expuestas a este material con el objetivo de que reciban el certificado de patologías relacionadas con su exposición, requisito indispensable para acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Precisamente, este miércoles el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica la orden por la que se constituye este equipo. Desde Salud informan de que esta media tiene como objetivo compensar a las personas afectadas por exposición al amianto en los ámbitos laboral, doméstico o ambiental, una decisión que recibió el vistobueno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El equipo de Valoración de Víctimas del Amianto creado por la Consejería de Salud de la Región de Murcia depende de la dirección general de Salud Pública y está compuesto por personal especializado en salud pública, laboral y ambiental.

A pesar de la gravedad de las enfermedades relacionadas con el asbesto, el amianto se ha utilizado ampliamente en todo el mundo, y se cree que la mayoría de los edificios anteriores a la década de 1980 contenían asbesto. En la Región de Murcia aún quedan numerosos colegios e institutos con este material, para lo cual existe un plan de retirada por parte de la Administración regional y las entidades locales. En la ciudad de Murcia hay otro ejemplo reciente, el Mercado de Verónicas -la principal plaza de abastos de la capital de la Región-, donde el amianto de la cubierta fue retirado a final del pasado año 2025 coincidiendo con las obras de rehabilitación que ha impulsado el Ayuntamiento de Murcia.

Enfermedades relacionadas

La exposición al amianto está relacionada con el desarrollo de distintas enfermedades pulmonares como son la asbestosis, fibrosis pulmonar crónica y progresiva que causa cicatrización del tejido, dificultad para respirar, tos y crepitaciones pulmonares; así como derrame pleural benigno, que ocasiona acumulación de líquido en la pleura. También se asocia a distintos tipos de cáncer como es el cáncer de pulmón, el de laringe, el de ovarios o el mesotelioma maligno.

Salud recuerda que en el desarrollo de la ley de 2022 que crea un fondo de compensación para las víctimas de amianto, se establecen los requisitos y se regula, mediante decreto, el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto.

El artículo 6 de este decreto recoge la creación de los denominados Equipos de Valoración del Amianto, que han de estar constituidos por las unidades que se establezcan específicamente a tal efecto en las consejerías de sanidad u órgano análogo de cada comunidad autónoma, con personal especializado en salud pública, laboral y ambiental, y que deberá prever protocolos de actuación comunes que garanticen la homogeneidad de su actuación en todo el territorio del Estado.

Además, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social es la competente en materia de seguridad y salud laboral, así como la prevención de riesgos labores, por lo que colaborará con la de Salud en estas tareas, siendo el equipo de valoración el que examinará la documentación y elaborará el dictamen necesario para que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral pueda resolver sobre la emisión del certificado de patología derivada de exposición al amianto en un plazo máximo de seis meses.