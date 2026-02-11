Las fechas clave para la matriculación escolar el próximo curso en la Región de Murcia

Las familias murcianas ya pueden empezar a planificar la escolarización de sus hijos de cara al curso 2026/2027, valorando en qué escuela infantil, colegio o instituto desean solicitar plaza.

La Consejería de Educación ha establecido el calendario de admisión y matriculación en los centros públicos y concertados de la Región, según confirmó el consejero Víctor Marín tras la publicación este martes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de las resoluciones que dan inicio al proceso, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

El plazo arrancará en poco más de dos semanas con el inicio del periodo de la presentación de solicitudes de la fase ordinaria, por lo que conviene hacer un repaso por las fechas claves del proceso de matriculación, para que no haya ningún despiste.

Fechas clave Presentación de solicitudes El plazo de admisión para solicitar plaza en escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y centros concertados de la Región comenzará el próximo 27 de febrero y finalizará el día 18 de marzo. Listados provisionales El 14 de mayo se publicarán para primer ciclo de Educación Infantil, el 21 de mayo para segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria y el 4 de junio los de Secundaria y Bachillerato. Listados definitivos Se harán públicos el 12 de junio para primer ciclo de Educación Infantil, el 18 de junio para segundo ciclo de Infantil y Primaria y el 30 de junio para Secundaria y Bachillerato. Matrícula Los plazos de matriculación serán del 12 al 18 de junio para primer ciclo de Infantil, del 18 al 24 de junio para segundo ciclo de Infantil y Primaria, y del 30 de junio al 3 de julio para ESO y Bachillerato.

Criterios de admisión

La Consejería de Educación ha establecido los criterios de prioridad y baremos para las distintas etapas educativas. Educación mantiene el mismo baremo de puntuación que en años anteriores.

Primer ciclo de Infantil

Para el primer ciclo de Infantil, las solicitudes se ordenarán atendiendo a los siguientes criterios:

Hermanos matriculados en el centro: 10 puntos por el primer hermano, 0,5 puntos por el segundo y tercero, y 0,25 puntos por el cuarto, incluyendo también situaciones de tutela o acogimiento familiar legalmente constituidas.

10 puntos por el primer hermano, 0,5 puntos por el segundo y tercero, y 0,25 puntos por el cuarto, incluyendo también situaciones de tutela o acogimiento familiar legalmente constituidas. Domicilio de residencia o lugar de trabajo: 5 puntos si se encuentra dentro del municipio del centro solicitado. Se considerará como domicilio el de convivencia habitual con el menor y, en caso de custodia compartida, el domicilio donde el niño esté empadronado el día anterior al inicio del plazo de solicitudes.

5 puntos si se encuentra dentro del municipio del centro solicitado. Se considerará como domicilio el de convivencia habitual con el menor y, en caso de custodia compartida, el domicilio donde el niño esté empadronado el día anterior al inicio del plazo de solicitudes. Renta anual familiar: puntuación según renta per cápita de la unidad familiar respecto al IPREM: hasta 25% = 4 puntos; hasta 50% = 3 puntos; hasta 75% = 2 puntos; hasta 100% = 1 punto.

Segundo ciclo de Infantil y Primaria

Para el segundo ciclo de Infantil y Primaria, las prioridades son:

Transporte prioritario: cuando el domicilio del alumno esté en la ruta de transporte escolar a un único centro o deba ser escolarizado en un centro preferente

cuando el domicilio del alumno esté en la ruta de transporte escolar a un único centro o deba ser escolarizado en un centro preferente Adscripción entre centros: prioridad para continuar estudios en centros adscritos al de origen.

En las solicitudes sin prioridad, los criterios de baremación incluyen:

Hermanos matriculados en el centro: misma puntuación que en primer ciclo.

misma puntuación que en primer ciclo. Domicilio de residencia o lugar de trabajo: 5 puntos si se encuentra dentro de la zona de escolarización del centro o en áreas próximas, incluyendo rutas de transporte escolar.

5 puntos si se encuentra dentro de la zona de escolarización del centro o en áreas próximas, incluyendo rutas de transporte escolar. Renta per cápita de la unidad familiar: hasta 3 puntos según ingresos familiares, incluyendo renta mínima de inserción, ingreso mínimo vital o ingresos por debajo del IPREM.

ESO y Bachillerato

Para ESO y Bachillerato, las prioridades son:

Estudios simultáneos: alumnado que curse enseñanzas regladas de Música o Danza, o que participe en programas deportivos de alto rendimiento (solo en centros autorizados).

alumnado que curse enseñanzas regladas de Música o Danza, o que participe en programas deportivos de alto rendimiento (solo en centros autorizados). Transporte prioritario (solo ESO): igual que en Infantil y Primaria.

igual que en Infantil y Primaria. Adscripción entre centros: prioridad para continuar estudios en institutos o centros concertados adscritos al centro de origen.

En las solicitudes sin prioridad, el baremo también valora:

Hermanos matriculados en el centro: misma puntuación que en Infantil y Primaria.

misma puntuación que en Infantil y Primaria. Domicilio de residencia o lugar de trabajo: 5 puntos si corresponde a la zona escolar del centro, incluyendo movilidad laboral forzosa justificada.

Como baremos complementarios, se otorgan dos puntos por ser el centro solicitado en primer lugar y puntúa también ser familia numerosa (general y especial, uno o dos puntos), alumno con discapacidad (hasta 2,9 puntos), padres o hermanos con discapacidad (0,5 puntos por cada familiar), padres que desarrollan actividad laboral (solo para primer ciclo de Infantil, cinco puntos por cada uno), trabajar en el centro solicitado (entre 2,9 y ocho puntos), familias monoparentales (2 puntos), acogimiento familiar del solicitante (2,9 puntos), y otros criterios que otorgan un punto como alumno nacido de parto múltiple, ser víctima de violencia de género o ser víctima de violencia terrorista.

Por otro lado, los centros podrán establecer un criterio complementario, con valor de un punto como máximo, para las familias que soliciten el centro en primera opción, que tengan más hijos matriculados en el centro, por área de cercanía del domicilio del alumno con respecto al centro, por haber cursado una etapa educativa previa en el centro, ser hijo de antiguo alumno y por alumnos que hayan cursado el programa bilingüe British Council (solo para Secundaria).