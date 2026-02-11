La ayuda humanitaria de la Región de Murcia se dirigirá este año a diez países de América Latina y África

Haití, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Mozambique, Senegal, Sudán y República Democrática del Congo son los diez países de América Latina y África que serán receptores de subvenciones procedentes de la Región de Murcia a través de 15 proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria que desarrollarán diversas oenegés sobre el terreno.

10 de estos proyectos serán de cooperación. De ellos, 8 se desarrollarán principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, mientras que los dos restantes se sitúan en Senegal y Mozambique. El presupuesto total de las acciones previstas asciende a 902.000 euros, de los que la Administración regional aporta 260.000 euros.

La Comunidad aporta 260.000 euros de los 900.000 que cuestan los proyectos de cooperación y 142.000 euros del millón que suponen los programas de ayuda humanitaria

Respecto a los 5 programas de ayuda humanitaria que contarán con financiación por parte de la Comunidad, 3 de ellos tendrán como ámbito territorial Honduras, Guatemala o Haití y dos en Congo y Sudán. El coste previsto se sitúa en 1 millón de euros y la subvención de la Consejería de Presidencia será de 142.000 euros.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, presidió ayer una reunión con las oenegés promotoras de estos proyectos. Las oenegés convocadas a la reunión y responsables de los proyectos tuvieron la oportunidad de dar a conocer las actuaciones que llevarán a cabo, cada una de ellas financiada con un máximo de 30.000 euros. En su mayoría se enmarcan en actuaciones del ámbito de la salud, educación, juventud e infancia.

Entre los proyectos de cooperación, la Fundación Unicef será la encargada de desarrollar en Mozambique un proyecto sobre 'Prevención del matrimonio infantil'; y la Fundación Proclade, por su parte, llevará a cabo un programa en Haití sobre 'Soberanía alimentaria'. Bolivia es uno de los países más beneficiados gracias a los proyectos seleccionados por la Comunidad. La Fundación FADE se trasladará allí para desarrollar un programa sobre 'Educación y salud El Alto'; Manos Unidas recibirá fondos para su proyecto 'Área protegida Iñao'; SED hará lo propio con 'Infraestructura educativa'; y, además, Cáritas desarrollará su proyecto 'Oikía'.

Por otra parte, la Fundación Bosco Global realizará un proyecto de inserción laboral de jóvenes en Ecuador; Azul en Acción trabajará con el programa 'El milagro de ver' en Senegal; la Liga Española de la Educación desarrollará en Perú 'Educación ambiental en Ayacucho', en Perú; y Respuestas solidarias/Maestros Mundi desplegará su 'Proyecto EVA' también en Ecuador.

Destacan los proyectos para prevenir el matrimonio infantil en Mozambique o para paliar las crisis humanitarias en Centroamérica

En cuanto a los programas de ayuda humanitaria, la financiación de la Comunidad se dirigirá a la respuesta a las crisis humanitarias en Centroamérica: Cruz Roja Española ha sido destinataria de fondos para trabajar en Honduras; la Fundación Proclade se dedicará a la inseguridad alimentaria en la población de Haití; y la Asociación CONI centrará su atención en la malnutrición infantil de Guatemala.

También son proyectos de ayuda humanitaria los que desarrollará Unicef en el centro transformativo de adolescentes en Sudán y Cáritas con la asistencia humanitaria a hogares desplazados en República Democrática del Congo.

Ortuño explicó que la distribución de estos programas tiene un sentido operativo, puesto que en Sudamérica "consolidamos relaciones y reforzamos presencia a través de proyectos con continuidad, porque la cooperación también construye confianza institucional", mientras que en África "intervenimos en escenarios más complejos".