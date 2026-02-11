Social
La ayuda humanitaria de la Región de Murcia se dirigirá este año a diez países de América Latina y África
Un total de 15 programas se desarrollarán en Haití, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Mozambique, Senegal, Sudán y República Democrática del Congo
Haití, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Mozambique, Senegal, Sudán y República Democrática del Congo son los diez países de América Latina y África que serán receptores de subvenciones procedentes de la Región de Murcia a través de 15 proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria que desarrollarán diversas oenegés sobre el terreno.
10 de estos proyectos serán de cooperación. De ellos, 8 se desarrollarán principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, mientras que los dos restantes se sitúan en Senegal y Mozambique. El presupuesto total de las acciones previstas asciende a 902.000 euros, de los que la Administración regional aporta 260.000 euros.
La Comunidad aporta 260.000 euros de los 900.000 que cuestan los proyectos de cooperación y 142.000 euros del millón que suponen los programas de ayuda humanitaria
Respecto a los 5 programas de ayuda humanitaria que contarán con financiación por parte de la Comunidad, 3 de ellos tendrán como ámbito territorial Honduras, Guatemala o Haití y dos en Congo y Sudán. El coste previsto se sitúa en 1 millón de euros y la subvención de la Consejería de Presidencia será de 142.000 euros.
El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, presidió ayer una reunión con las oenegés promotoras de estos proyectos. Las oenegés convocadas a la reunión y responsables de los proyectos tuvieron la oportunidad de dar a conocer las actuaciones que llevarán a cabo, cada una de ellas financiada con un máximo de 30.000 euros. En su mayoría se enmarcan en actuaciones del ámbito de la salud, educación, juventud e infancia.
Entre los proyectos de cooperación, la Fundación Unicef será la encargada de desarrollar en Mozambique un proyecto sobre 'Prevención del matrimonio infantil'; y la Fundación Proclade, por su parte, llevará a cabo un programa en Haití sobre 'Soberanía alimentaria'. Bolivia es uno de los países más beneficiados gracias a los proyectos seleccionados por la Comunidad. La Fundación FADE se trasladará allí para desarrollar un programa sobre 'Educación y salud El Alto'; Manos Unidas recibirá fondos para su proyecto 'Área protegida Iñao'; SED hará lo propio con 'Infraestructura educativa'; y, además, Cáritas desarrollará su proyecto 'Oikía'.
Por otra parte, la Fundación Bosco Global realizará un proyecto de inserción laboral de jóvenes en Ecuador; Azul en Acción trabajará con el programa 'El milagro de ver' en Senegal; la Liga Española de la Educación desarrollará en Perú 'Educación ambiental en Ayacucho', en Perú; y Respuestas solidarias/Maestros Mundi desplegará su 'Proyecto EVA' también en Ecuador.
Destacan los proyectos para prevenir el matrimonio infantil en Mozambique o para paliar las crisis humanitarias en Centroamérica
En cuanto a los programas de ayuda humanitaria, la financiación de la Comunidad se dirigirá a la respuesta a las crisis humanitarias en Centroamérica: Cruz Roja Española ha sido destinataria de fondos para trabajar en Honduras; la Fundación Proclade se dedicará a la inseguridad alimentaria en la población de Haití; y la Asociación CONI centrará su atención en la malnutrición infantil de Guatemala.
También son proyectos de ayuda humanitaria los que desarrollará Unicef en el centro transformativo de adolescentes en Sudán y Cáritas con la asistencia humanitaria a hogares desplazados en República Democrática del Congo.
Ortuño explicó que la distribución de estos programas tiene un sentido operativo, puesto que en Sudamérica "consolidamos relaciones y reforzamos presencia a través de proyectos con continuidad, porque la cooperación también construye confianza institucional", mientras que en África "intervenimos en escenarios más complejos".
II Plan Director de Cooperación
En la reunión también se informó a las organizaciones no gubernamentales acerca de la elaboración del II Plan Director de Cooperación Internacional en la que trabaja la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación. "Es una pieza estratégica porque da coherencia, continuidad y dirección al conjunto de nuestra política de cooperación", aseguró el consejero de Acción Exterior, Marcos Ortuño, quien indicó a las entidades del sector de que constituye "la hoja de ruta que debe reforzar el sistema, dar estabilidad y permitir que cada convocatoria esté anclada en criterios claros, transparentes y previsibles".
