La CHS inicia un nuevo desembalse en Camarillas que elevará el caudal del río Segura en seis municipios

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado este martes del inicio de un nuevo desembalse de 35 metros cúbicos por segundo en el embalse de Camarillas. La maniobra comenzó a las 11.00 horas y, por el momento, no se ha comunicado hora de finalización.

Como consecuencia, se prevé un aumento del nivel del río Segura a su paso por los municipios de Ojós, Calasparra, Cieza, Blanca, Abarán y Ulea en un contexto marcado por el incremento progresivo del caudal en los últimos días.

Este nuevo desembalse se suma a las maniobras realizadas recientemente tanto en Camarillas como en el Azud de Ojós, que han provocado una notable crecida del río, especialmente en su tramo urbano en Murcia. De hecho, el Ayuntamiento mantiene cerrados desde el pasado 7 de febrero los accesos a las motas a su paso por el casco urbano como medida preventiva.

Accesos a las motas cerrados en Murcia

Según informó Protección Civil, el Segura alcanzó este martes su nivel más alto de los últimos días en la capital, donde la margen derecha ha quedado completamente anegada y varios puntos de la margen izquierda también se han visto afectados. Las autoridades insisten en que se trata de desembalses controlados y reiteran la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad y evitar transitar por las zonas próximas al cauce mientras se mantenga la crecida.

El aumento del caudal está relacionado con las abundantes precipitaciones registradas en las últimas semanas en zonas de cabecera de la cuenca, especialmente en provincias como Jaén y Albacete, cuyos aportes están teniendo impacto directo en el río Segura.