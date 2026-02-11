¿Casas al estilo americano? El sector de la vivienda se fija en la madera para acelerar y abaratar la construcción en la Región

'Importar' a la Región de Murcia los modelos típicos tradicionales americano o canadiense con casas de madera para reinventar el sector de la construcción o utilizar la Inteligencia Artificial aplicada al diseño para fabricar módulos completos de una casa con medidas precisas para la obra. El sector de la vivienda regional trata de hallar nuevas fórmulas para levantar casas, edificios e inmuebles de forma más rápida y con menos costes económicos (que luego recaen sobre los compradores) a través del uso de materiales utilizados hasta ahora de forma minoritaria, la digitalización y la industrialización como palancas para solventar la crisis del mercado inmobiliario que atraviesa España y Murcia, con mucha demanda, poca oferta y escasa mano de obra. Y entre las posibilidades que ayuden a acelerar y agilizar los procesos están estas herramientas.

Así lo expuso este miércoles en Murcia el promotor y empresario destacado en el ámbito de la vivienda industrializada, Juan Antonio Gómez-Pintado (cuyo negocio integra los sectores forestal y de construcción en Cuenca), durante la tercera jornada de Building Revolution. Este ciclo de encuentros sobre innovación e industrialización en la construcción está organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), en colaboración con la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) y el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) y reunió a constructores, promotores inmobiliarios y expertos del sector en el Hotel Nelva de la capital.

Arquitectura generativa con IA y módulos prefabricados ayudan a edificar más rápido y a menor precio

El empresario defendió el uso de la madera como material constructivo innovador y sostenible, ya que no solo reduce la huella de carbono, sino que es más ligera y flexible ante terremotos (tan persistentes en la Región): "La gente dice que la madera se quema en caso de incendio, sí, pero también el acero se malea y se curva y el hormigón revienta. Todos los materiales tienen que cumplir un código técnico que tenemos en España de resistencia al fuego, y la madera, desde luego, lo cumple", defendió.

"Hacemos gestión forestal a nuestros bosques"

"Es un elemento fantástico para poder edificar y además hacemos gestión forestal a nuestros bosques, manteniéndolos en perfectas condiciones para que no vengan los fuegos de verano y se los lleven por delante", expuso defendiendo también la reducción de emisiones de CO₂. "El templo más antiguo del mundo, en Japón, está construido en madera y la Alhambra de Granada, fundamentalmente, también", añadió.

Más allá del histórico y cultural en viviendas tradicionales y templos que le ha dado Japón, otros países europeos como Alemania y Austria vienen adaptando cada vez más la madera para edificios de varios pisos en zonas urbanas. Su uso como material principal en construcción tiene también bastante tirón en países nórdicos como Noruega, Suecia o Finlandia.

Un momento de la jornada Building Revolution celebrada este miércoles en el Hotel Nelva de Murcia. / L. O.

Recorte de tiempos

El también presidente de Honor de la patronal de promotores APCEspaña explicó que la industrialización y digitalización de procesos constructivos permiten reducir de manera significativa los tiempos y costes de ejecución. "Una promoción que tradicionalmente tardaría entre 18 y 20 meses puede completarse en un año", aseguró Gómez-Pintado. Según sus declaraciones, el ahorro podría llegar hasta un 20% si la construcción industrializada se planifica desde el inicio del proyecto.

La industrialización, explicó, abarca módulos prefabricados, como baños completos, cocinas, fachadas e incluso escaleras y estructuras. Actualmente, España alcanza un nivel de industrialización de entre el 60 y el 70%, aunque se prevé un crecimiento exponencial en los próximos años con la aparición de nuevas fábricas y el impulso de la digitalización.

Gómez-Pintado destacó la Inteligencia Artificial aplicada al diseño, mediante arquitectura generativa, que permite que los módulos se fabriquen directamente con medidas precisas para su ensamblaje en obra.

El 25% de las obras que se licitan hoy en la Región ya son con procesos digitalizados, defiende Frecom

El objetivo final, según el experto, es trasladar los ahorros de la industrialización al precio final de la vivienda, lo que permitiría una oferta más accesible para la población y haciendo frente a la creciente demanda en España: "Con la subida de precios de la vivienda, aunque la gente piense que al promotor le beneficia, es todo lo contrario, nos está perjudicando porque lo que estamos haciendo es expulsar directamente a capas de la población que serán nuestros futuros clientes", lamentó.

Gómez-Pintado y Hernández, durante su participación en el ciclo este miércoles ante el público asistente. / L. O.

"Queremos atraer a los jóvenes y a las mujeres al sector, y dar respuesta a la sociedad mediante construcciones de vivienda que tanto hacen falta en nuestro país", afirmó por su parte el presidente de Frecom, José Hernández, quien destacó que la Región está invirtiendo más de 16 millones de euros en i+d, con un crecimiento superior al 7% anual en el sector.

"Estamos avanzando en digitalización: una de cada cuatro obras que hoy se licitan ya se realiza con metodología BIM", señaló. Además, subrayó los avances en sostenibilidad: la Región está valorizando los criterios sostenibles en el 40% de las obras, situándose a la cabeza de España en este ámbito.