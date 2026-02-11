Meteorología
La borrasca Nils dejará rachas de hasta 90 kilómetros por hora y activa la alerta naranja en la Región de Murcia
El viento intenso y el temporal marítimo marcarán el jueves y viernes, con un descenso generalizado de las temperaturas
La nueva borrasca, bautizada con el nombre de Nils, dejará en la Región de Murcia un episodio de viento intenso, temporal marítimo y descenso térmico entre este jueves y el sábado, con avisos de nivel naranja y amarillo activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Para este jueves, la previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde, pero con un claro protagonismo del viento de componente oeste.
El Noroeste continúa en aviso naranja por rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora (activo hasta las 6.00 horas del jueves), mientras que el Altiplano y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h, con posibilidad de superar puntualmente los 90 km/h en el interior norte.
En el litoral de toda la Región se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros desde la tarde del miércoles y hasta primeras horas del jueves, con viento del oeste y suroeste de 45 a 55 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta tres metros.
Bajan las temperaturas
Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Las mínimas bajarán, de forma localmente notable en la mitad occidental, y las máximas también descenderán, salvo en el Campo de Cartagena, donde apenas variarán. El viernes continuará la bajada térmica, con valores más invernales en el interior, donde localidades como Caravaca o Yecla registrarán máximas en torno a los 14 o 15 grados, mientras que en la costa se moverán entre los 18 y 20 grados.
Posibilidad de lluvias el viernes en el interior
El viernes será además la jornada más inestable, con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas en el interior occidental durante la mañana, tendiendo a abrirse claros por la tarde. El viento seguirá soplando con intensidad, con rachas muy fuertes generalizadas. Según la Aemet, el aviso amarillo por viento se extenderá a Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. En la costa de estas últimas comarcas se activará aviso naranja por temporal marítimo desde las 7.00 hasta las 00.00 horas.
El sábado, aunque se esperan cielos poco nubosos, persistirá el viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes generalizadas, y las temperaturas seguirán en descenso.
Este episodio forma parte del temporal que afecta a buena parte del país por el paso de ‘Nils’, que está dejando viento fuerte, lluvias y mala mar en amplias zonas, y que marcará el final del prolongado periodo de inestabilidad antes de la estabilización progresiva prevista para comienzos de la próxima semana.
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso