La borrasca Nils dejará rachas de hasta 90 kilómetros por hora y activa la alerta naranja en la Región de Murcia

La nueva borrasca, bautizada con el nombre de Nils, dejará en la Región de Murcia un episodio de viento intenso, temporal marítimo y descenso térmico entre este jueves y el sábado, con avisos de nivel naranja y amarillo activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para este jueves, la previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde, pero con un claro protagonismo del viento de componente oeste.

El Noroeste continúa en aviso naranja por rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora (activo hasta las 6.00 horas del jueves), mientras que el Altiplano y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h, con posibilidad de superar puntualmente los 90 km/h en el interior norte.

En el litoral de toda la Región se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros desde la tarde del miércoles y hasta primeras horas del jueves, con viento del oeste y suroeste de 45 a 55 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta tres metros.

Mapa de alertas para este jueves en la Región / Aemet

Bajan las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Las mínimas bajarán, de forma localmente notable en la mitad occidental, y las máximas también descenderán, salvo en el Campo de Cartagena, donde apenas variarán. El viernes continuará la bajada térmica, con valores más invernales en el interior, donde localidades como Caravaca o Yecla registrarán máximas en torno a los 14 o 15 grados, mientras que en la costa se moverán entre los 18 y 20 grados.

Posibilidad de lluvias el viernes en el interior

El viernes será además la jornada más inestable, con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas en el interior occidental durante la mañana, tendiendo a abrirse claros por la tarde. El viento seguirá soplando con intensidad, con rachas muy fuertes generalizadas. Según la Aemet, el aviso amarillo por viento se extenderá a Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. En la costa de estas últimas comarcas se activará aviso naranja por temporal marítimo desde las 7.00 hasta las 00.00 horas.

El sábado, aunque se esperan cielos poco nubosos, persistirá el viento moderado del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes generalizadas, y las temperaturas seguirán en descenso.

Noticias relacionadas

Este episodio forma parte del temporal que afecta a buena parte del país por el paso de ‘Nils’, que está dejando viento fuerte, lluvias y mala mar en amplias zonas, y que marcará el final del prolongado periodo de inestabilidad antes de la estabilización progresiva prevista para comienzos de la próxima semana.