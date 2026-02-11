Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda humanitariaReglamento MercosurMatriculación escolarAmazonTiempo Murcia
instagramlinkedin

Concierto

Antes de hacer historia en la Super Bowl, Bad Bunny actuó en las fiestas de Murcia: "El Conejo Malo viene a romper el Bando"

Apenas 200 murcianos pudieron verle por solo 18 euros hace casi una década

Bad Bunny en su ya histórico concierto en Murcia.

Bad Bunny en su ya histórico concierto en Murcia. / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Bad Bunny dio este domingo uno de los espectáculos más memorables de la historia de los descansos de la Super Bowl. El artista de Puerto Rico plantó en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), una bandera por cada país que compone América, enseñando a los Estados Unidos que ellos no son el centro del mundo.

El puertorriqueño firmó una actuación magnífica cargada de mensaje, junto a Ricy Marin y Lady Gaga, que invitaba a huir del odio, y que alcanzó los 128,2 millones de espectadores (audiencias de EE UU). Llegó a colocarse como el cuarto medio tiempo más visto de la historia de la NFL. Sin embargo, para llegar a este nivel de éxito hay que empezar por algún sitio, no todo fue glamur y dinero. Murcia aún recuerda los inicios más humildes artista.

"El Conejo Malo viene a romper el Bando de la Huerta"

Antes de ser monstruo mediático que es ahora, Bad Bunny tuvo una etapa un tanto más modesta, el cantante se pateó media España dando conciertos. Los inicios del 'Conejo Malo' en la península ibérica se remontan al 2017, en la Moon de Valencia. Saltaba de discotecas a salas de aforo reducido, algo que su participación en la Super Bowl dejó obsoleto.

Poco después de visitar la Comunidad Valencia, recayó en Murcia, en pleno Bando de la Huerta. La discoteca Guru Dance Club acogió el ya mítico concierto de Bad Bunny bajo el lema "El Conejo Malo viene a romper el Bando".

El evento se celebró el 18 de abril de ese mismo año. Por aquel entonces, el astro de Puerto Rico estaba muy lejos de ser la estrella que llenó el estadio californiano.

¡Búscate en la noche murciana! Concierto Bad Bunny

¡Búscate en la noche murciana! Concierto Bad Bunny

Ver galería

¡Búscate en la noche murciana! Concierto Bad Bunny /

Un concierto de Bad Bunny por 18 euros en Murcia

Qué lejos quedó aquel "Buenas noches, Murcia" que se lanzó Bad Bunny en la Guru Dances de Murcia. Ni las apenas 200 personas que acudieron a verle aquel día se imaginarían lo alto que iba a volar el 'Conejo'.

La entrada al concierto costó solo 18 euros (con precios de hasta 23 euros según el canal de venta) e incluía una consumición. Una cifra que a día de hoy resulta irrisoria si se compara con los precios actuales. Asistir a un concierto de Bad Bunny en la actualidad se volvió un concurso de suerte, pues los tickets se acaban enseguida. Sin mencionar el precio: las entradas pueden valer desde los 80 euros a los casi 600, dependiendo de lo VIP que sea.

Noticias relacionadas y más

Otra gran diferencia es que Bad Bunny ya no vendrá más a Murcia... presuntamente, no hay que perder la esperanza. Los próximos conciertos de puertorriqueño serán en mayo y junio y tendrán lugar en Madrid y Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
  2. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
  3. La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
  4. Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
  5. Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
  6. El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
  7. Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
  8. Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso

Juan Antonio Madrid, catedrático de la UMU: "La leche de una madre no es igual de día que de noche, es ella la que suministra melatonina al bebé"

Juan Antonio Madrid, catedrático de la UMU: "La leche de una madre no es igual de día que de noche, es ella la que suministra melatonina al bebé"

La ONCE lanza una fundación para dar apoyo a 13.000 murcianos con baja visión

La ONCE lanza una fundación para dar apoyo a 13.000 murcianos con baja visión

¿Casas al estilo americano? El sector de la vivienda se fija en la madera para acelerar y abaratar la construcción en la Región

¿Casas al estilo americano? El sector de la vivienda se fija en la madera para acelerar y abaratar la construcción en la Región

El PP pide la dimisión de Lucas si la línea con Chinchilla no está operativa a finales de este año, como prometió

Antes de hacer historia en la Super Bowl, Bad Bunny actuó en las fiestas de Murcia: "El Conejo Malo viene a romper el Bando"

Antes de hacer historia en la Super Bowl, Bad Bunny actuó en las fiestas de Murcia: "El Conejo Malo viene a romper el Bando"

La borrasca Nils dejará rachas de hasta 90 kilómetros por hora y activa la alerta naranja en la Región de Murcia

La borrasca Nils dejará rachas de hasta 90 kilómetros por hora y activa la alerta naranja en la Región de Murcia

La Comunidad y La Unión acusan al Gobierno de dejar la regeneración de Portmán en manos privadas

La Comunidad y La Unión acusan al Gobierno de dejar la regeneración de Portmán en manos privadas

Un Mercosur para cada grupo parlamentario de la Asamblea Regional

Un Mercosur para cada grupo parlamentario de la Asamblea Regional
Tracking Pixel Contents