Antes de hacer historia en la Super Bowl, Bad Bunny actuó en las fiestas de Murcia: "El Conejo Malo viene a romper el Bando"

Bad Bunny dio este domingo uno de los espectáculos más memorables de la historia de los descansos de la Super Bowl. El artista de Puerto Rico plantó en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), una bandera por cada país que compone América, enseñando a los Estados Unidos que ellos no son el centro del mundo.

El puertorriqueño firmó una actuación magnífica cargada de mensaje, junto a Ricy Marin y Lady Gaga, que invitaba a huir del odio, y que alcanzó los 128,2 millones de espectadores (audiencias de EE UU). Llegó a colocarse como el cuarto medio tiempo más visto de la historia de la NFL. Sin embargo, para llegar a este nivel de éxito hay que empezar por algún sitio, no todo fue glamur y dinero. Murcia aún recuerda los inicios más humildes artista.

"El Conejo Malo viene a romper el Bando de la Huerta"

Antes de ser monstruo mediático que es ahora, Bad Bunny tuvo una etapa un tanto más modesta, el cantante se pateó media España dando conciertos. Los inicios del 'Conejo Malo' en la península ibérica se remontan al 2017, en la Moon de Valencia. Saltaba de discotecas a salas de aforo reducido, algo que su participación en la Super Bowl dejó obsoleto.

Poco después de visitar la Comunidad Valencia, recayó en Murcia, en pleno Bando de la Huerta. La discoteca Guru Dance Club acogió el ya mítico concierto de Bad Bunny bajo el lema "El Conejo Malo viene a romper el Bando".

El evento se celebró el 18 de abril de ese mismo año. Por aquel entonces, el astro de Puerto Rico estaba muy lejos de ser la estrella que llenó el estadio californiano.

¡Búscate en la noche murciana! Concierto Bad Bunny /

Un concierto de Bad Bunny por 18 euros en Murcia

Qué lejos quedó aquel "Buenas noches, Murcia" que se lanzó Bad Bunny en la Guru Dances de Murcia. Ni las apenas 200 personas que acudieron a verle aquel día se imaginarían lo alto que iba a volar el 'Conejo'.

La entrada al concierto costó solo 18 euros (con precios de hasta 23 euros según el canal de venta) e incluía una consumición. Una cifra que a día de hoy resulta irrisoria si se compara con los precios actuales. Asistir a un concierto de Bad Bunny en la actualidad se volvió un concurso de suerte, pues los tickets se acaban enseguida. Sin mencionar el precio: las entradas pueden valer desde los 80 euros a los casi 600, dependiendo de lo VIP que sea.

Otra gran diferencia es que Bad Bunny ya no vendrá más a Murcia... presuntamente, no hay que perder la esperanza. Los próximos conciertos de puertorriqueño serán en mayo y junio y tendrán lugar en Madrid y Barcelona.