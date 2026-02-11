Más de 150 temporeros del campo en Totana encuentran una oportunidad laboral a través del SEF

Un total de 156 trabajadores del campo de Totana han encontrado una oportunidad laboral tras la finalización de la última campaña agrícola a través de los Consejos Comarcales, programa gestionado por el Servicio de Empleo y Formación (SEF) y financiado por el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).

Esta iniciativa ofrece al colectivo de trabajadores del campo un empleo remunerado para realizar obras de interés general y social en sus municipios durante la temporada baja de su actividad habitual.

Así lo dio a conocer este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su visita a la Oficina de Empleo de Totana, que atiende a vecinos del propio municipio y de Aledo, donde destacó que "el trabajo que se realiza desde esta oficina es especialmente relevante en un municipio con un fuerte peso del sector primario, donde resulta clave dar respuesta tanto a trabajadores como a empresas en momentos sensibles como el final de las campañas agrícolas".

En concreto, los beneficiarios son contratados por los ayuntamientos de su localidad para acometer trabajos de mejora de los espacios públicos como son el acondicionamiento de vías urbanas o tareas de mantenimiento agrícola.

La Oficina de Empleo atiende a cerca de 3.800 usuarios y desempeña un papel clave en la comarca

En este sentido, la Oficina de Empleo de Totana gestiona desde el pasado mes de octubre la incorporación de estos trabajadores a la plantilla municipal, que se va a producir en dos fases de tres meses de duración y 78 puestos en cada una. Por otro lado, el personal de esta oficina también ha gestionado la incorporación de diez empleados del sector agrícola en Aledo en el último trimestre de 2025.

Durante la visita, la consejera conoció de primera mano la labor que desarrolla a diario su personal técnico, a quienes reconoció su trabajo en "la atención, orientación y acompañamiento de las personas que buscan una oportunidad laboral o una mejora en su empleo", y añadió que "se trata de un servicio público esencial que no solo gestiona trámites administrativos, sino que acompaña, orienta y ofrece respuestas reales".

Noticias relacionadas

En concreto, la Oficina de empleo de Totana atiende actualmente a 3.831 personas, tanto demandantes de empleo como de otros servicios laborales.