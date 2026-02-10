Sumar exige en el Congreso impulsar ya el corredor ferroviario Murcia-Madrid por Albacete

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley, a iniciativa de Sumar Región de Murcia, para que el Gobierno impulse, con carácter prioritario, el estudio informativo de la línea ferroviaria Cartagena–Murcia–Albacete, "una infraestructura estratégica para mejorar la movilidad cotidiana, generar empleo y reforzar la cohesión territorial de la Región, conectándola de forma eficaz tanto con el centro del país como con la red ferroviaria europea", explican desde el movimiento.

La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, pretende dar un impulso a la modernización de esta conexión ferroviaria, clave para el conjunto del sureste peninsular. El objetivo es avanzar hacia una red que facilite el transporte de personas y mercancías, reduzca tiempos de viaje, mejore la competitividad económica y contribuya a un modelo de movilidad más sostenible.

La propuesta se enmarca en el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, aprobada en 2024 por el Parlamento Europeo, cuyo fin es construir una red de transporte moderna, interconectada y eficiente en toda Europa, reforzando la cohesión territorial y reduciendo el impacto ambiental del transporte.

En este contexto, desde Sumar ven el puerto de Cartagena como uno de los nodos estratégicos del Mediterráneo occidental: "Un polo industrial de primer orden y una infraestructura clave tanto para la economía regional como para la estrategia logística y de defensa europea. Su adecuada conexión ferroviaria con el centro peninsular y con Madrid, a través de Murcia y Albacete, resulta esencial para aprovechar todo su potencial".

La línea que discurre por Cieza y Hellín, recientemente mejorada con la puesta en servicio de la variante de Camarillas, ha sido incluida en la red básica ampliada europea, "lo que abre una oportunidad histórica para avanzar de forma decidida en su modernización", añaden.

Para Juan Carlos Pastor, uno de los coordinadores de Movimiento Sumar Región de Murcia, "es imprescindible que la reapertura de la línea convencional vaya acompañada de la licitación inmediata del estudio informativo por parte del Ministerio", puesto que "ese es el paso previo necesario para la evaluación ambiental, el proyecto constructivo y, finalmente, la ejecución de las obras".

Desde Sumar subrayan que la inclusión del corredor Murcia-Albacete en la red básica ampliada europea abre una "oportunidad histórica para mejorar la conexión con el centro del país, dinamizar la actividad económica, facilitar la movilidad diaria y reforzar el transporte de mercancías".

Con esta iniciativa, Movimiento Sumar Región de Murcia subraya que "hablar de infraestructuras es otra forma más de hablar de derechos y de calidad de vida: reducir el aislamiento territorial, facilitar los desplazamientos cotidianos, abrir nuevas oportunidades laborales y avanzar hacia un transporte público más accesible, moderno y sostenible".