Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso

La escolarización a los dos años se sigue consolidando como una de las principales apuestas educativas en la Región de Murcia, con la ampliación de las aulas gratuitas de 2-3 años y un aumento significativo de plazas que prácticamente llega ya a casi la totalidad de los municipios.

Una medida que desde la Consejería de Educación vienen impulsando de forma más importante desde el curso 2022/2023 para favorecer la conciliación familiar, garantizar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia la universalización del primer ciclo de Educación Infantil.

El propio consejero Víctor Marín dio a conocer este martes, durante la presentación del proceso de admisión y matriculación, cuáles son los nueve colegios nuevos que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región a partir del próximo curso escolar 2026/2027:

