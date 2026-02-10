Educación
Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
Municipios más pequeños como Calasparra, Alguazas, Albudeite u Ojós también contarán con este servicio a partir de septiembre
La escolarización a los dos años se sigue consolidando como una de las principales apuestas educativas en la Región de Murcia, con la ampliación de las aulas gratuitas de 2-3 años y un aumento significativo de plazas que prácticamente llega ya a casi la totalidad de los municipios.
Una medida que desde la Consejería de Educación vienen impulsando de forma más importante desde el curso 2022/2023 para favorecer la conciliación familiar, garantizar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia la universalización del primer ciclo de Educación Infantil.
El propio consejero Víctor Marín dio a conocer este martes, durante la presentación del proceso de admisión y matriculación, cuáles son los nueve colegios nuevos que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región a partir del próximo curso escolar 2026/2027:
- 1. Colegio Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia)
- 2. Colegio Félix Rodríguez de la Fuente (Murcia)
- 3. Colegio Francisco Caparrós (Mazarrón)
- 4. Colegio Ricardo Campillo (Santomera)
- 5. Colegio Nuestra Señora de la Esperanza (Calasparra)
- 6. Colegio Florentino Bayona (Mula)
- 7. Colegio Nuestra Señora del Carmen (Alguazas)
- 8. Colegio Nuestra Señora de los Remedios (Albudeite)
- 9. Colegio San Agustín (Ojós)
