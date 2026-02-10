La sectorial murciana de los gases renovables denuncia desinformación y pide diálogo frente a las protestas contra el biogás

La Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR) lamenta que sigan produciéndose movilizaciones "basadas en informaciones incompletas o erróneas" sobre los proyectos de biogás y biometano, como la celebrada recientemente en el municipio de San Javier.

La asociación reitera su máximo respeto a la participación ciudadana y al derecho de la sociedad a manifestar preocupaciones legítimas ante cualquier proyecto industrial. No obstante, considera "preocupante" que determinados colectivos y plataformas mantengan una postura de rechazo generalizado, sin atender a las diferencias técnicas entre los distintos proyectos ni abrir espacios reales de diálogo con los agentes del sector.

AHMUR insiste en la necesidad de abordar este debate desde el rigor técnico, la transparencia y la colaboración. El biogás y el biometano son soluciones avaladas por la Unión Europea para la correcta gestión de los residuos orgánicos, la reducción de emisiones y el avance hacia un modelo energético más sostenible, siempre que se desarrollen con garantías ambientales, control y consenso social.

La asociación recuerda que lleva meses ofreciendo su disposición a reunirse con asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas con el objetivo de analizar los proyectos de forma individualizada, compartir información contrastada y trabajar conjuntamente en la mejora de las propuestas. Sin embargo, en muchos casos, estas invitaciones no han sido atendidas.

Desde AHMUR se considera que el camino para avanzar no es el enfrentamiento ni el rechazo sistemático, sino el diálogo informado y la búsqueda de soluciones que permitan compatibilizar la protección del entorno, el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del territorio.

Finalmente, AHMUR reitera su compromiso con una implantación ordenada, responsable y transparente de los gases renovables en la Región de Murcia y vuelve a tender la mano a todos los colectivos sociales que deseen abordar este reto desde la cooperación y el conocimiento.