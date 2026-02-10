Salud deberá construir ocho centros de salud prometidos por López Miras este año

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad una moción de Podemos-IU/V-AV que pide al Gobierno autonómico que construya ocho centros de salud prometidos en campaña electoral por su presidente, Fernando López Miras, para este año como máximo.

El plan de inversiones en infraestructuras de atención primaria 2022-2026 prevé 114 millones de euros para catorce consultorios, de los que se han levantado tres y otros tantos están en obras.

La portavoz de ese grupo, María Marín, ha acusado al PP de “engañar” a los vecinos de las pedanías murcianas de Nonduermas y Santiago y Zaraíche, del barrio de San Cristóbal en Lorca, de Yecla, de Librilla, de Bullas, de San Javier y de Caravaca de la Cruz, donde “aún siguen esperando a que cumpla sus promesas”.

“La atención primaria es el cortafuegos esencial en el colapso de las urgencias hospitalarias, por lo que es imprescindible reforzarla”, ha subrayado quien ha apuntado que algunos de estos centros, como el de Santiago y Zaraíche, “acumulan más de 20 años de retrasos y promesas incumplidas”.

El PSOE ha sacado adelante una iniciativa para que el Gobierno regional dote del personal necesario a las urgencias de Calasparra “para que no se siga poniendo en peligro” la salud de los ciudadanos.

La proponente, Marisol Sánchez, ha denunciado que hay varias vacantes sin cubrir, pese a que el tanto su partido como el Ayuntamiento de Calasparra que gobierna reclaman desde hace años la correcta dotación del punto de atención continuada de la localidad y la implantación de un servicio de urgencias de atención primaria.

En su opinión, la situación actual “es otro ejemplo más del abandono y el deterioro de la sanidad pública por el Gobierno regional, más preocupado en derivar fondos públicos a la privada que en solucionar problemas”.

Por unanimidad se ha aprobado una moción del PP para exigir al de España que agilice el acceso de las personas con enfermedades raras a sus medicamentos “para que deje de ser una carrera de obstáculos”.

“No es de recibo tener que esperar una media de 23 meses para incorporar un fármaco que para estos pacientes es vital”, ha señalado Santiago López Noguera, promotor de la iniciativa, quien ha explicado que los medicamentos huérfanos son los destinados a enfermedades raras o minoritarias sin alternativa terapéutica.

Según sus datos, en España hay aproximadamente tres millones de personas afectadas y solo un 5 % de ellas dispone de algún tipo de tratamiento.

Igualmente ha contado con un respaldo unánime una moción de Vox para dotar a la pedanía de Roldán, en Torre Pacheco, de un centro de salud.

La otra de este grupo para la creación de un centro de desarrollo infantil y atención temprana en Fuente Álamo ha salido adelante con los votos de PSOE y la coalición de izquierdas y la abstención del PP.

Noticias relacionadas

Otra del PP que pide al Gobierno de la nación un fondo de compensación equitativo por la atención hospitalaria a pacientes de otras comunidades se ha aprobado con el apoyo de Vox, a abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos-IU/V-AV.