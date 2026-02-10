La Región de Murcia reduce la incidencia de infecciones en cuidados intensivos

La incidencia global de infecciones atendidas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales públicos de la Región de Murcia descendió en 2024 respecto al año anterior, según recoge el último Boletín Epidemiológico de la Consejería de Salud. La densidad de incidencia, indicador que mide el número de infecciones por cada 1.000 días de estancia hospitalaria, pasó de 79,8 en 2023 a 75,8 en 2024.

Los datos proceden del informe 'Vigilancia de la infección relacionada con la asistencia en servicios de medicina intensiva de la Región de Murcia', que analiza la actividad de las cinco UCI de adultos de la red pública regional entre enero de 2023 y diciembre de 2024. En ese periodo se contabilizaron 9.544 ingresos en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía, Reina Sofía, Morales Meseguer y Los Arcos del Mar Menor.

Dentro de la evolución positiva registrada, destaca especialmente el comportamiento de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, consideradas una de las infecciones más graves en pacientes críticos. La Región de Murcia presenta una incidencia de entre 1,3 y 1,5 casos por cada 100 ingresos, muy por debajo de la media nacional, situada en 2,7. Este resultado se asocia, además, a un uso de la ventilación mecánica inferior al promedio del conjunto de España.

El informe ha sido elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y se enmarca en el programa ENVIN-HELICS, impulsado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) desde 1994. Este programa tiene como objetivo conocer la epidemiología de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en las UCI, establecer indicadores de calidad y facilitar la comparación de resultados entre centros para aplicar estrategias de mejora continua.

A través de la participación voluntaria de los servicios de medicina intensiva, el programa recoge de forma prospectiva datos sobre las principales infecciones, como las neumonías asociadas a ventilación mecánica, las bacteriemias vinculadas a catéteres vasculares y las infecciones urinarias relacionadas con sondaje vesical, además de vigilar la resistencia a los antimicrobianos.

Infecciones de transmisión sexual

El Boletín Epidemiológico también incluye el informe anual sobre la evolución de los nuevos diagnósticos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Región de Murcia. En este ámbito, la tasa de incidencia se mantiene estable en el periodo posterior a la pandemia (2021-2024), sin superar los niveles registrados antes de la COVID-19.

Como dato relevante, desciende por segundo año consecutivo el porcentaje de diagnóstico tardío de VIH, que se situó en el 46,1% en 2024 frente al 49,5% del año anterior. Por primera vez, este porcentaje ha sido menor en mujeres que en hombres, con un 43,5% frente al 46,8%. No obstante, el diagnóstico tardío continúa siendo más elevado entre las personas con país de origen distinto a España, con un 55,4% entre 2021 y 2024, frente al 49,2% de los españoles.

El informe señala que el aumento de la incidencia del resto de ITS en la Región sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional e internacional, en parte debido a la mejora de los sistemas de información y a una mayor capacidad diagnóstica. Aunque se aprecia una cierta ralentización en el crecimiento de los casos de infección por 'Chlamydia', esta sigue siendo, junto con la infección gonocócica, la de mayor incidencia. En general, las tasas son más elevadas en hombres y en adultos jóvenes, si bien existen variaciones según la edad y el sexo.