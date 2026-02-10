Primaria estrenará el próximo curso aulas con menos alumnos en la Región

Los alumnos de seis años que empiecen Educación Primaria en la Región de Murcia se sumarán a partir del próximo curso escolar 2026/2027 a la bajada de la ratio en las aulas. Colegios y centros educativos tanto públicos como concertados con fondos públicos de la Comunidad iniciarán esta etapa educativa con menos alumnos por aula con la bajada de ratio de 25 a 22 a partir del próximo mes de septiembre.

Es una de las principales novedades que anunció este martes el consejero de Educación, Víctor Marín, durante la presentación del plazo de admisión para solicitar plaza en escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y concertados de la Comunidad. "El objetivo es claro, mejorar la atención educativa desde edades tempranas, reforzar la atención a la diversidad y favorecer el éxito educativo mediante una enseñanza más individualizada", defendió el consejero.

Marín también recordó que durante este curso vigente 2025/2026 ya se ha completado la bajada de ratio en todo el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), un proceso que la Consejería inició hace ahora tres años para que las aulas de Infantil tuviesen menos alumnos en clase.

"Vamos por delante del Gobierno"

Ante la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre del anteproyecto de ley para reducir las ratios de 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales y los 35 en Bachillerato), el responsable del departamento de Educación señaló que "por ahora no se ha aprobado nada" y que, en caso de que fuese sacado adelante de forma definitiva, estas medidas entrarían en vigor a partir del curso 2028/2029: "Vamos por delante de los proyectos del Gobierno de España en cuanto a la reducción de ratios", presumió Marín.

Cumplimentado el proceso en Infantil y con la previsión de que comience a funcionar a partir de septiembre en el primer curso de Primaria, por ahora en Secundaria se mantendrá la ratio que establece la normativa actual.

Mejorar la atención a la diversidad y favorecer una enseñanza más individualizada, entre los objetivos

Aquí el consejero quiso destacar que el Gobierno regional ha puesto en marcha en los últimos años "planes específicos de apoyo y de refuerzo educativo, sobre todo centrados en Lengua y Matemáticas con la creación de grupos reducidos de tutorización con el alumnado" para dotar de "mayor flexibilidad en los grupos de etapas anteriores y permiten estos programas de refuerzo llevar a cabo una atención más individualizada".

Más de 53.000 plazas en 630 centros

Educación ofertará para el próximo curso escolar 53.378 plazas en 630 centros educativos que participan en el proceso de admisión. Del total de plazas, 15.574 son para los alumnos de tres años (segundo ciclo de Educación Infantil), 23.524 para primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 14.280 para 1º de Bachillerato.

Marín achacó la falta de alumnos en Infantil a que, en el caso de los de tres años de acuerdo con los datos del INE, se produjo un "descenso" en el censo de natalidad de aproximadamente unos 400 nacimientos menos ese año con respecto al curso anterior.

A pesar de ello, la Consejería ha previsto "una dotación inicial suficiente y amplia de plazas para otorgar satisfacción a las familias y que puedan ejercer su derecho a la libertad de elección de centro con plenas garantías".

Además, Marín anunció que el próximo curso habrá más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 2-3 años, y se incrementa en 300 la oferta de plazas de 0-3 años respecto a este curso escolar. Hasta nueve colegios nuevos de la Región sumarán de cara al curso 2026/2027 nuevas aulas gratuitas de 2-3 años, que ya están en prácticamente todos los municipios.

El proceso de admisión incluirá más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 2-3 años y un incremento de la oferta de 0-3 años

"Se trata de un crecimiento histórico de más de 8.400 plazas gratuitas de 0-3 años (1.400 por ciento), respecto a las 600 plazas en gratuidad que había en el curso 2022-2023, con el objetivo de ofrecer más servicios gratuitos a las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y universalizar la enseña de primer ciclo de Educación Infantil", explicó el consejero.

El plazo de admisión se inicia también para las plazas en aulas gratuitas de dos años de colegios públicos y las 600 plazas de las 14 escuelas infantiles de la Comunidad.

Las inscripciones se podrán realizar de forma presencial en los centros educativos elegidos o a través de la Sede Electrónica de la Comunidad, con el procedimiento 545 para primer ciclo de Infantil, 1910 para segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria y 2214 para ESO y Bachillerato.

Este año, como novedad se ha habilitado un código QR en los carteles informativos que se colocan en los centros educativos y en la web de la Consejería para que las familias puedan acceder a una guía fácil que explica paso a paso el proceso de admisión, con enlaces a las diferentes páginas y documentos de interés.