Nombrado como la Troya de Occidente, este pueblo de Murcia fue antaño el enclave más poderoso de la Edad de Bronce

Demasiado tiempo pasó desapercibido para el gran público, pero a día de hoy se sabe con firmeza que este yacimiento de la Región de Murcia es un baluarte de la arqueología en Europa. Los trabajos en la zona confirmaron que no era un simple poblado, sino una ciudad fortificada con una extensión de 40.000 metros cuadrados, la Troya de Occidente.

Tras las excavaciones, que comenzaron en 1869, Se estima que la urbe albergó unos 1.000 habitantes, un gran número para la época, y que levantó a su alrededor un sistema defensivo extraordinariamente avanzado para su tiempo. De ahí su comparación con la famosa ciudad que inmortalizó Homero en la Ilíada.

Un niño mira en el interior de una tinaja en la que hay restos humanos encontrados en el yacimiento argárico de La Bastida. / Marcial Guillén

Uno de los centros de poder de Europa

El yacimiento de La Bastida se ha convertido en uno de los puntos patrimoniales más destacados de la Región de Murcia. Situado en la zona de Viñas-Carivete, este poblado argárico, a seis kilómetros del casco urbano de Totana, obliga a reescribir la historia de la Edad del Bronce en Europa.

En ese periodo de tiempo se produjeron acontecimientos primordiales como el afianzamiento de la vida sedentaria y el desarrollo de la metalurgia. A su vez, sus murallas, accesos controlados y la planificación interna del asentamiento indican a que hubo existencia de una estructura política y militar muy desarrollada.

Todos estos descubrimientos encumbran al yacimiento de La Bastida como uno de los centros de poder de la Europa continental hace 4.000 años: solo comparable a la civilización de Creta en ese mismo periodo.

Enterraban a sus muertos bajos sus propias casas

Aunque a la luz hayan salido ya muchos secretos que guarda este yacimiento, aún sigue generando algunas cuestiones respecto a la forma en la que se relacionaban sus habitantes con la muerte. De acuerdo con los últimos hallazgos, bajo el suelo de las propias viviendas se han documentado hasta 237 enterramientos.

Esta práctica demuestra unas creencias muy arraigas y una clara jerarquización social, pues los ajuares funerarios encontrados en las tumbas posibilitan diferenciar el estatus y los roles que mantenía esta sociedad argárica.

Mapa del yacimiento arqueológico de La Bastida de Totana.

La Bastida, un yacimiento visitable

A día de hoy, el yacimiento de La Bastida tiene sus puertas abiertas para todo aquel que quiera ser testigo de la grandeza que esta fortaleza tuvo hace miles de años. Existen visitas guiadas para recorrer este lugar histórico los sábados y domingos.

Según explican en su página web, la experiencia comienza en el propio yacimiento, por lo que se recomienda acudir con "antelación, ropa cómoda, agua y protección solar". Las expediciones se realizan en grupos de no más de 20 personas en dos horarios posibles: 10.00 y 12.00 horas (invierno) 9.00 y 19.00 horas (verano).

La entrada general está en 5.60 euros, mientras que si perteneces a grupos, familias numerosas, jubilados o parados son 4.00 euros. En el caso de los niños de entre 5 a 12 años, ambas edades incluidas, está por 2.80 euros.