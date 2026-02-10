El 'Murciano del Año 2025' inaugura la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología del IES Floridablanca

El IES Floridablanca de Murcia celebrará desde hoy y hasta el próximo viernes 13 de febrero de 2026 la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología, una cita ya consolidada en el calendario educativo y divulgativo de la Región de Murcia. El evento se desarrollará en el propio centro educativo y reunirá a alumnado, profesorado, investigadores y divulgadores científicos en torno a un completo programa de actividades.

La Semana de la Ciencia dará comienzo a las 9:15 horas con el acto inaugural y la conferencia titulada 'Cómo arruinar tu cerebro antes de los 20. Guía práctica', a cargo del doctor José Manuel Felices Farías, médico especialista en Radiología Diagnóstica e Intervencionista, divulgador en redes sociales, y 'Murciano del año 2025'. Esta edición se enmarca además en la conmemoración de 2026 como Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible.

A lo largo de las cuatro jornadas se desarrollarán conferencias, talleres, charlas divulgativas, visitas a exposiciones y experimentos científicos preparados por el alumnado de los departamentos de Ciencias del IES Floridablanca. El programa incluye actividades relacionadas con la inteligencia artificial, la ingeniería, la biología, la física, las matemáticas, la geología, la química y la divulgación científica, impartidas por profesorado universitario, investigadores y profesionales de reconocido prestigio, impartidas por profesorado universitario, investigadores y profesionales de reconocido prestigio, así como por destacados divulgadores científicos como Nahúm Méndez Chazarra, conocido como 'El geólogo en apuros', y Santi García Cremades.

Entre las propuestas destacadas se encuentran conferencias sobre inteligencia artificial aplicada a la maquinaria industrial, cambio climático y vegetación mediterránea, exploración del cerebro humano, matemáticas y vida cotidiana, así como talleres prácticos de teselaciones, experimentos de química, fabricación de un ROV submarino con impresión 3D y actividades de divulgación científica orientadas al alumnado.

Durante la Semana de la Ciencia el centro acogerá también diversas exposiciones, como “Evolución del estado de conservación del murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) en el Sureste Ibérico”, cedida por ANSE, y 'La esfera del agua', del CSIC, que podrán ser visitadas por la comunidad educativa.

La XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología cuenta con la colaboración de numerosos departamentos del IES Floridablanca, asociaciones científicas y culturales, universidades de la Región de Murcia, centros de investigación y entidades públicas y privadas, reforzando el vínculo entre el ámbito educativo y la investigación científica.

El acto de clausura tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 13:40 horas con la conferencia de clausura titulada '¿Deberíamos prohibir los helados? Cómo nos engañan los datos', a cargo de Sergio Parra Castillo, escritor, editor y divulgador científico, colaborador de National Geographic y Muy Interesante, poniendo fin a cuatro días dedicados a fomentar la curiosidad científica, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia y la tecnología entre el alumnado y la sociedad.