El Miteco reactiva la regeneración de Portmán y avanza hacia el sellado del material contaminado

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha levantado la suspensión temporal del contrato para la redacción del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, en La Unión.

Así, ha finalizado el período de consultas a las administraciones públicas y colectivos vecinales representados en la Comisión creada para el seguimiento de los trabajos que deben realizar el Ayuntamiento, la Comunidad y el Estado, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En esta fase se ha presentado el documento de selección de alternativas elaborado por el consultor contratado por el Miteco para la redacción del proyecto, se han recibido las aportaciones de los representantes de la Comisión y se han elaborado estudios adicionales por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para resolver las incertidumbres detectadas en las propuestas que han resultado mejor valoradas.

En primera instancia, el CEDEX ha estudiado, mediante modelos físicos y matemáticos, la idoneidad desde el punto de vista de la estabilidad de la playa de la alternativa que presentaba mayor aceptación social y la conformidad de Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Esta alternativa, en sus diferentes variantes, plantea la movilización de un volumen de entre 500.000 y un millón de metros cúbicos de material contaminado, con el objeto de aproximar la línea de costa a la población de Portmán en unos 200 metros. El resto de material depositado en la bahía, unos 34 millones, "quedaría sellado con arena de playa limpia".

Según el Miteco, en vista de los "problemas de estabilidad y contaminación detectados en los ensayos llevados a cabo en tanques bidimensionales", la Dirección General de la Costa y el Mar solicitó al CEDEX la elaboración de un nuevo estudio que analizara la propuesta que presenta una mayor puntuación en el estudio de selección de alternativas.

Esta propuesta consiste en el sellado de todo el material contaminado con arena de playa, "evitando así su movilización, los procesos de disolución de metales en la columna de agua y los consecuentes perjuicios sobre las comunidades biológicas que alberga el mar que baña la bahía de Portmán".

Una vez se ha hecho entrega de este segundo estudio, que describe las ventajas e inconvenientes de la solución planteada y presenta una serie de recomendaciones para obtener una playa estable conformada por material no contaminado, el Miteco ha dado traslado al consultor contratado para la redacción del proyecto de las alegaciones obtenidas en el proceso de consulta, así como de los documentos técnicos elaborados por el CEDEX.

A partir de este momento, el consultor debe retomar el trabajo de redacción del proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental, que no ha de ceñirse estrictamente a ninguna de las alternativas previamente presentadas, pero sí debe asumir las conclusiones de los estudios del CEDEX.

Ambos documentos, una vez finalizados, serán sometidos al trámite de información pública, de acuerdo con la normativa ambiental y de costas que le resulta de aplicación. Asimismo, se recabarán los informes de administraciones públicas y entidades científicas interesadas.