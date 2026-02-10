Medio millón de euros para que la calidad agroalimentaria de la Región refuerce su promoción

Los productos que definen la identidad gastronómica de la Región de Murcia buscan dar un nuevo salto en visibilidad y posicionamiento. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas afrontan 2026 con más recursos y una estrategia común de promoción que pretende consolidar su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, mantuvo este martes un encuentro con los representantes de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la Región de Murcia para analizar los principales retos del sector en 2026 y coordinar nuevas acciones de promoción de los productos de calidad diferenciada.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la Consejería, Rubira subrayó que el objetivo del encuentro era "escuchar al sector, conocer sus necesidades y tender la mano desde el Gobierno regional", reafirmando el respaldo del Ejecutivo presidido por Fernando López Miras. En este contexto, anunció una inversión de 490.000 euros destinada a la promoción y difusión de los productos agroalimentarios de calidad de la Región, una dotación que permitirá desarrollar campañas de comunicación conjuntas y reforzar la imagen de Murcia como territorio productor de alimentos de excelencia.

"Son los mejores embajadores de nuestra tierra fuera de nuestras fronteras", señala Rubira

La consejera insistió en que las DOP y las IGP "son mucho más que un sello", ya que representan una garantía de origen, autenticidad y calidad. "Nuestros productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida son marca Región de Murcia y la mejor embajadora de nuestra tierra dentro y fuera de nuestras fronteras", afirmó.

La consejera Sara Rubira, este martes tras la rueda de prensa, con los representantes de los productos de calidad diferenciada de la Región de Murcia. / L.O.

Entre los productos amparados por estas figuras de calidad se encuentran el Arroz de Calasparra, la Pera de Jumilla, el Pimentón de Murcia, el Melocotón de Cieza, los quesos de Murcia y Murcia al Vino, así como los vinos de Jumilla, Yecla y Bullas, todos ellos considerados pilares de la identidad gastronómica regional. Rubira defendió que apostar por estas figuras supone generar valor añadido, mejorar la competitividad del sector agroalimentario y asegurar el futuro del medio rural, especialmente en zonas desfavorecidas.

El apoyo a la agricultura ecológica también forma parte de esta estrategia, al tratarse de un valor diferencial cada vez más demandado por los mercados. En este sentido, la consejera avanzó que el Gobierno regional seguirá trabajando junto a los consejos reguladores para ampliar mercados y reforzar su presencia en ferias y citas internacionales, convencida de que "cada euro invertido revierte en más visibilidad, más consumo y más oportunidades para el sector".

Un antes y un después

Por su parte, el presidente de Origen Murcia y de la DOP Arroz de Calasparra, José Martínez Núñez, valoró de forma muy positiva la subvención directa concedida para 2026, que permitirá a la asociación, creada en 2021 sin dotación presupuestaria propia, desarrollar por primera vez una estrategia conjunta de promoción. Martínez destacó que, en algunos casos, estas ayudas duplican o superan las subvenciones que los consejos reguladores venían recibiendo desde 2017, lo que supone "un antes y un después" para los productos de calidad diferenciada.

Noticias relacionadas

Según explicó, esta financiación permitirá a Origen Murcia estar presente en los principales eventos vinculados a la agricultura, la gastronomía y el turismo regional, así como acudir de forma coordinada a ferias nacionales e internacionales bajo una misma marca. "Los productos de calidad diferenciada son un trocito de la Región de Murcia, son identidad y territorio", afirmó, recordando su papel clave en la supervivencia económica y social de zonas rurales y de secano.