PSOE y Vox mantienen la presión al Gobierno regional con preguntas sobre vivienda y el trasvase del Ebro

El Partido Socialista de la Región de Murcia continúa presionando al Gobierno regional con su decálogo de vivienda. Una semana después de darlo a conocer, su grupo parlamentario en la Asamblea preguntará el jueves en sesión de control al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, sobre su parecer ante las propuestas del PSRM.

Este martes, su secretario general, Francisco Lucas, remitía una carta al jefe del Ejecutivo murciano en la que solicita que dichas iniciativas sean incorporadas a la nueva Ley de Vivienda Asequible que está elaborando la Consejería de Fomento e Infraestructuras. "Se trata de diez medidas realistas, rigurosas y efectivas para facilitar el acceso tanto en el régimen de compra como de alquiler, promover la oferta y proteger la demanda. En definitiva, para garantizar el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución", explica Lucas en la misiva, insistiendo en que "es el momento de dejar a un lado los dogmas y la confrontación estéril y de anteponer el interés general a cualquier otro".

Es el momento de dejar a un lado los dogmas y la confrontación estéril y de anteponer el interés general a cualquier otro Francisco Lucas — Secretario general PSRM

En el decálogo, destacan las "deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler" y la creación de un "aval público para jóvenes que cubra el precio de la fianza". Asimismo, el PSRM cree necesario "reducir impuestos en el tramo autonómico a propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler asequible" e implementar deducciones fiscales en el tramo autonómico "que cubra el 100% del importe del seguro de impago de alquiler contratado por el propietario hasta un importe de 600 euros". Con respecto a la compra, propone prohibir la venta del suelo público y garantizar que la vivienda pública sea siempre pública, así como una ayuda directa de hasta 36.000 euros a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda (esta última será debatida en una moción este miércoles).

Por su parte, Vox no va a dejar pasar el buen resultado obtenido en las elecciones de Aragón del pasado domingo, cuando consiguió doblar el número de escaños (de 7 a 14) a pesar de defender un trasvase del Ebro, una medida que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2001, enterrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y a la que el candidato 'popular' en estos comicios aragoneses, Jorge Azcón, rechazó de plano durante la campaña electoral. En sesión de control, López Miras tendrá que responder al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, sobre las afirmaciones de su homólogo aragonés de que "jamás se hará el trasvase del Ebro mientras él sea presidente".

PP preguntará por infraestructuras hidráulicas y Podemos-IU lo hará por el abandono educativo temprano

El PP, que decidió adelantar las elecciones en esa comunidad para intentar sacar más distancia de Vox, se aferra a que ha sido el partido más votado, aunque a más distancia que antes de la mayoría absoluta y perdiendo dos diputados.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre la necesidad de actualizar el mapa de infraestructuras hidráulicas y Podemos-IU, por su parte, hará lo propio sobre las medidas para reducir la tasa de abandono educativo temprano —el porcentaje en la Región de Murcia asciende hasta el 20,6%, peor dato entre todas las comunidades—.

Durante la misma sesión de control, se presentarán interpelaciones sobre denegación de ayudas al alquiler para jóvenes, sobre ayudas para la proyección exterior de pymes y sobre tramitación como Proyecto de Ley del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, entre otras.