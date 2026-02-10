López Miras: "No es que esté a favor o en contra del travase del Ebro, es que estoy a favor de todos los trasvases"

"Yo no es que esté a favor o en contra del trasvase del Ebro, es que estoy a favor de todos los trasvases. Soy trasvasista". Así de claro habló el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al ser preguntado por el resurgimiento del debate sobre este acueducto en la campaña electoral de Aragón, en donde Vox fue el único partido que lo defendió abiertamente, apostando por "la interconexión de todas las cuencas de España".

Durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, en Madrid, el jefe del Ejecutivo murciano matizó que, pese a su postura a favor de los trasvases, es "consciente de que para garantizar el agua que necesita la Región de Murcia", hay que "garantizar que todos los españoles tenga agua". Esto, según dijo, "es mirar con perspectiva, con altura de miras".

López Miras se mostró seguro de que en España "claro que hay agua suficiente", pero dejó claro que la "la política hídrica es competencia del Estado, no de las comunidades autónomas". En este sentido, dijo que "ilusiona" y "motiva a seguir trabajando" cuando escucha al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decir que en sus primeros cien días de gobierno va a presentar un Plan Nacional del Agua.

El presidente autonómico manifestó que el problema que tiene España no es la falta de agua, sino que "faltan infraestructuras". "Por eso llevo ocho años trabajando y luchando para que todos tengan agua, todos, porque el agua es de todos. Si consigo que todos los españoles tengan agua, la Región de Murcia va a tener el agua que necesita", sentenció.