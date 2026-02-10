López Miras subraya que "España necesita reconstruirse" tras el fin de ciclo de Sánchez

El presidente del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este martes que en el actual Gobierno central "no solo está terminando un ciclo, sino que ha llegado a su final un método de hacer política", y ante esta situación, defendió que "España necesita reconstruirse sobre tres pilares: gestión, igualdad y solidaridad entre territorios".

"España no necesita más polarización ideológica, sino más gestión. España no necesita más singularidades, sino más igualdad. Y España no necesita más cesiones que nos separan, sino más solidaridad que nos una", subrayó López Miras durante su intervención en el coloquio organizado por el Club Siglo XXI, en Madrid.

En este contexto, el presidente concretó que la mejora en la gestión debe concretarse en "presupuestos, reformas, planificación y servicios que funcionen"; la defensa de la igualdad debe traducirse en "una financiación justa y con recursos básicos garantizados para todos". En cuanto a la solidaridad, debe traer consigo "la cohesión territorial como principio irrenunciable para asegurar un proyecto común de país".

"Aunque el panorama que tenemos ante nosotros pueda ser sombrío, soy optimista. Sé que superaremos la prueba de estrés de nuestro sistema democrático que hemos vivido estos años", añadió.

Durante su intervención, López Miras también destacó que, frente al modelo del Gobierno central, "existe otra alternativa de liderazgo público" basada "en resultados, en eficacia, y en el respeto a la esencia de servicio público que es servir a los demás, no servirse de lo de los demás". La Región de Murcia, señaló, es ejemplo de esa alternativa.

Como resultados de esa apuesta, el presidente recordó que la Región de Murcia fue la comunidad autónoma que más creció económicamente en España en 2024, y que en 2025 se mantuvo entre las regiones con mayor dinamismo.

En el ámbito del empleo, subrayó que "nunca ha habido tantas personas trabajando en la Región de Murcia". Asimismo, puso en valor el peso productivo y exportador de la Región, que "produce el 25% de las frutas y hortalizas que exporta España, cuenta con 27 deducciones fiscales en vigor y acaba de presentar el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, con el objetivo de movilizar más de 16.000 millones de euros de inversión y alcanzar los 100.000 empleos vinculados a la industria".

López Miras advirtió de que el método "agotado" del Gobierno de España deja "cicatrices profundas", como "el desprestigio institucional". En este sentido, alertó de instituciones "colonizadas, en cuya neutralidad ya nadie cree", de ataques a la separación de poderes y del "desprecio al Parlamento", lo que provoca que "el ciudadano deje de confiar y se resienta la calidad democrática".

El presidente explicó que las consecuencias de este modelo afectan de forma directa a la Región de Murcia, "una tierra que produce, exporta, compite y crece, pero lo hace con una mano atada a la espalda". En concreto, señaló tres grandes obstáculos: "la infrafinanciación, la falta de agua y el déficit de infraestructuras", problemas que, a su juicio, "tienen un denominador común de arbitrariedad e injusticia", y que lastran el desarrollo y la competitividad de la Región.

En relación con la nueva financiación autonómica, López Miras avisó: "No voy a consentir que, después de casi dos décadas siendo la región peor financiada de España, se nos imponga ahora el modelo Junqueras, donde pasamos de ser los peor financiados a los terceros por la cola".

Con respecto a falta de agua, el máximo responsable autonómico también advirtió de que no permitirá "que se condene a muerte a la huerta de Europa por el cierre a plazos del trasvase Tajo-Segura por motivos única y exclusivamente políticos".

Finalmente, en cuanto al déficit en infraestructuras, López Miras resaltó que "las regiones periféricas pagamos el doble cuando esas obras se retrasan", ya que "pagamos en dinero y también en oportunidades y competitividad".