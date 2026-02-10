El IES Ramón y Cajal marcha por la igualdad

La directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, recibió el pasado viernes a un centenar de estudiantes de 4º de la ESO que participaron en la ‘Marcha por la Igualdad’ del IES Ramón y Cajal, a quienes manifestó "la importancia de promover la igualdad entre hombres y mujeres desde edades tempranas”.

Martínez recibió a los participantes de la octava edición de la marcha, actividad que tiene por objetivo sensibilizar a los ciudadanos e impulsar la concienciación social. Destacó, tras conocer el manifiesto de los estudiantes, que “solo alcanzaremos la igualdad real cuando todos los ciudadanos la defiendan”.

La directora general compartió con los estudiantes las diferentes iniciativas que desarrolla el Gobierno regional para promover la igualdad entre hombres y mujeres, entre las que destacó el Plan Corresponsables, que facilita la conciliación, el reparto equitativo de tareas y la prevención de los estereotipos de género; el programa ‘Mujer Lidera’, que promueve el emprendimiento, el liderazgo femenino y la participación igualitaria de la mujer en el ámbito laboral; o el programa ‘Impulso Mujer +50’, que facilita a mujeres mayores de 50 años la puesta en marcha de ideas de negocio.