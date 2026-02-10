El IES Ramón y Cajal marcha por la igualdad
La actividad tiene por objetivo sensibilizar a los ciudadanos e impulsar la concienciación social
La directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, recibió el pasado viernes a un centenar de estudiantes de 4º de la ESO que participaron en la ‘Marcha por la Igualdad’ del IES Ramón y Cajal, a quienes manifestó "la importancia de promover la igualdad entre hombres y mujeres desde edades tempranas”.
Martínez recibió a los participantes de la octava edición de la marcha, actividad que tiene por objetivo sensibilizar a los ciudadanos e impulsar la concienciación social. Destacó, tras conocer el manifiesto de los estudiantes, que “solo alcanzaremos la igualdad real cuando todos los ciudadanos la defiendan”.
La directora general compartió con los estudiantes las diferentes iniciativas que desarrolla el Gobierno regional para promover la igualdad entre hombres y mujeres, entre las que destacó el Plan Corresponsables, que facilita la conciliación, el reparto equitativo de tareas y la prevención de los estereotipos de género; el programa ‘Mujer Lidera’, que promueve el emprendimiento, el liderazgo femenino y la participación igualitaria de la mujer en el ámbito laboral; o el programa ‘Impulso Mujer +50’, que facilita a mujeres mayores de 50 años la puesta en marcha de ideas de negocio.
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: 'Hay vecinos atrapados