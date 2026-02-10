Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónImpuesto viviendaEstafa bancariaSubida río SeguraUCAM Murcia
instagramlinkedin

El IES Ramón y Cajal marcha por la igualdad

La actividad tiene por objetivo sensibilizar a los ciudadanos e impulsar la concienciación social

Ana Belén Martínez recibe a los alumnos participantes en la ‘Marcha por la Igualdad’ del IES Ramón y Cajal

Ana Belén Martínez recibe a los alumnos participantes en la ‘Marcha por la Igualdad’ del IES Ramón y Cajal / CARM

La Opinión

La Opinión

La directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, recibió el pasado viernes a un centenar de estudiantes de 4º de la ESO que participaron en la ‘Marcha por la Igualdad’ del IES Ramón y Cajal, a quienes manifestó "la importancia de promover la igualdad entre hombres y mujeres desde edades tempranas”.

Martínez recibió a los participantes de la octava edición de la marcha, actividad que tiene por objetivo sensibilizar a los ciudadanos e impulsar la concienciación social. Destacó, tras conocer el manifiesto de los estudiantes, que “solo alcanzaremos la igualdad real cuando todos los ciudadanos la defiendan”.

Noticias relacionadas

La directora general compartió con los estudiantes las diferentes iniciativas que desarrolla el Gobierno regional para promover la igualdad entre hombres y mujeres, entre las que destacó el Plan Corresponsables, que facilita la conciliación, el reparto equitativo de tareas y la prevención de los estereotipos de género; el programa ‘Mujer Lidera’, que promueve el emprendimiento, el liderazgo femenino y la participación igualitaria de la mujer en el ámbito laboral; o el programa ‘Impulso Mujer +50’, que facilita a mujeres mayores de 50 años la puesta en marcha de ideas de negocio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
  2. El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
  3. Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
  4. Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
  5. La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
  6. El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
  7. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
  8. Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: 'Hay vecinos atrapados

Fuentes Zorita sobre el Trasvase Tajo-Segura: "Necesitamos la misma unión que en Aragón y Castilla-La Mancha"

Fuentes Zorita sobre el Trasvase Tajo-Segura: "Necesitamos la misma unión que en Aragón y Castilla-La Mancha"

El IES Ramón y Cajal marcha por la igualdad

El 'Murciano del Año 2025' inaugura la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología del IES Floridablanca

El 'Murciano del Año 2025' inaugura la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología del IES Floridablanca

‘Frases Mayúsculas’ para combatir el acoso escolar y mejorar la convivencia

Confirmado por la Seguridad Social: los jóvenes de Murcia menores de 30 años podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital

Confirmado por la Seguridad Social: los jóvenes de Murcia menores de 30 años podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital

El futuro del campo murciano se decide este martes en Estrasburgo

El futuro del campo murciano se decide este martes en Estrasburgo

Medición en tiempo real de nitratos: así funcionará el nuevo sistema de sensores para el Mar Menor

Medición en tiempo real de nitratos: así funcionará el nuevo sistema de sensores para el Mar Menor

Juan Manuel Felices, médico: "Si usas el lauril sulfato después de comer, te dejará de apetecer el dulce"

Juan Manuel Felices, médico: "Si usas el lauril sulfato después de comer, te dejará de apetecer el dulce"
Tracking Pixel Contents