Grupo Montiel da el golpe con una campaña al estilo ‘Peaky Blinders’ que se hace viral

En tiempos de anuncios volátiles y mensajes rápidamente olvidables, la compañía murciana Grupo Montiel Oficinas ha conseguido justo lo contrario: que una campaña publicitaria se convierta en tema de conversación e identidad de marca. Sus Segundas Rebajas, lanzadas desde su sede en Molina de Segura, han marcado un punto de inflexión en la trayectoria de la compañía y ya son, por resultados e impacto, la acción más exitosa de su historia.

El detonante ha sido un spot publicitario con estética cinematográfica, inspirado en el universo de Peaky Blinders, que ha sabido trasladar al sector del mobiliario de oficina una narrativa poco habitual: épica, familia y combate. En el anuncio, varios personajes, interpretados por los premios empleados y caracterizados al estilo de la mítica serie irrumpen en una oficina mientras una voz en off sentencia: "Se propusieron acabar con Grupo Montiel Oficinas. Lo que no sabían es que el plan ya estaba escrito: lo importante es la familia". El clímax llega en un ring de boxeo, metáfora directa del "remate final" de precios que propone la campaña.

La anuncio ha causado gran impacto en redes sociales. Solo en Instagram, el vídeo ha superado 1,15 millones de visualizaciones, alcanzando un impacto nacional que ha disparado la notoriedad de la marca y, lo más importante, según indica la empresa, ha tenido un reflejo directo en las ventas. La campaña no solo ha funcionado como reclamo promocional, sino como una declaración de intenciones.

Nueva tienda en Benidorm

Ese impulso ha acelerado los planes de crecimiento de la empresa. En plena resaca del éxito, la compañía ya anuncia la apertura de una nueva tienda en Benidorm, reforzando su presencia física en el territorio nacional. A ello se suma otro hito inminente: el lanzamiento de su nueva web corporativa, prevista para la próxima semana, con la que la firma da un paso adelante en innovación digital.

Detrás del ruido y la estética cuidada hay un mensaje de fondo que la empresa reivindica con orgullo. "Tenemos una empresa con una economía circular única. Apostamos firmemente por la sostenibilidad y por un modelo responsable. Solo nos faltaba ese empujón que nos está aportando el nuevo equipo de Marketing", explica la compañía, que agradece especialmente el trabajo del equipo liderado por Víctor Manuel López Tomás, así como la fidelidad de sus clientes.

Grupo Montiel Oficinas ha construido su crecimiento sobre un modelo basado en la recuperación, reacondicionamiento y reutilización de mobiliario de oficina de alta calidad, combinando sostenibilidad, diseño y precios competitivos.

Como reza su propio mensaje en redes: "No es postureo. No es una escena más. Es el golpe definitivo a los precios". Y esta vez, el golpe ha sido también un acierto publicitario.