El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios de la Región afectados por el temporal

El Gobierno ha declarado zona afectada por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica, a los territorios que han sufrido los efectos de las sucesivas borrascas registradas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, una decisión que incluye de lleno a la Región de Murcia, castigada por lluvias intensas, viento y fenómenos costeros durante este periodo.

La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior, abarca un total de 76 episodios catastróficos en catorce comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta. En el caso de Murcia, varios de estos temporales provocaron daños en infraestructuras, servicios públicos y zonas litorales, obligando a activar los planes autonómicos de protección civil.

Uno de los episodios más destacados fue el paso de la borrasca ‘Emilia’, que afectó de forma significativa a la Región de Murcia con precipitaciones persistentes, fuertes rachas de viento y temporal marítimo. Estos fenómenos se sumaron a una concatenación de borrascas que, en un corto espacio de tiempo, mantuvieron a la comunidad en una situación de inestabilidad meteorológica continuada, con incidencias relevantes en carreteras, equipamientos públicos y explotaciones agrícolas.

El Gobierno justifica la declaración por el carácter excepcional de esta sucesión de temporales y por la reiteración de daños en zonas ya afectadas previamente, lo que hace necesaria una respuesta extraordinaria del Estado para contribuir al restablecimiento de la normalidad, sin perjuicio de las actuaciones realizadas por la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.

La declaración como zona afectada por una emergencia de protección civil permite activar un paquete de ayudas estatales destinadas a paliar los daños ocasionados. Entre ellas se incluyen ayudas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, compensaciones a corporaciones locales y apoyo a establecimientos industriales, comerciales y de servicios. También se contemplan subvenciones para personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o aportado bienes durante la emergencia.

Otras medidas complementarias

Además, el Ministerio del Interior estudiará posibles exenciones de tasas, como las correspondientes a la Jefatura Central de Tráfico por duplicados de permisos de circulación o bajas de vehículos siniestrados, así como las tasas por expedición del DNI.

La declaración abre igualmente la puerta a otras medidas complementarias. En el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda podrá concretar exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), mientras que las ayudas por daños personales estarán exentas de tributación en el IRPF. En materia laboral y de Seguridad Social, se prevén posibles bonificaciones y exenciones de cuotas para trabajadores y empresas afectadas.

Los ayuntamientos de la Región de Murcia también podrán acceder a ayudas estatales de hasta el 50% para la reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados por los temporales. Asimismo, los distintos ministerios podrán declarar zonas de actuación especial y tramitar por vía de emergencia las obras necesarias para reparar infraestructuras públicas y bienes del dominio público.

El acuerdo del Consejo de Ministros establece que estas medidas son complementarias y subsidiarias de las que adopten la Comunidad Autónoma y las entidades locales. Una vez se complete la evaluación de daños, el Gobierno no descarta ampliar el paquete de ayudas si se considera necesario.

En todo caso, la concesión definitiva de las ayudas estará condicionada a la acreditación de los daños en los procedimientos que se tramiten ante los departamentos ministeriales competentes.