El futuro del campo murciano se decide este martes en Estrasburgo

El futuro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se juega esta semana en Estrasburgo. La votación prevista para este martes en el Parlamento Europeo mantiene en vilo al sector agrario regional, donde el impacto del tratado despierta más recelos que expectativas. Las salvaguardas prometidas por Bruselas son ahora el último dique de contención para un sector que no olvida agravios pasados.

Todas las miradas del ámbito agrario están puestas en el pleno del Parlamento Europeo de este martes, donde se someterán a votación el reglamento de cláusulas de salvaguarda y una declaración política de la Comisión Europea vinculadas al acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur e impulsada por los populares. De salir adelante ambos textos, el Gobierno de la Región de Murcia de Fernando López Miras tendría despejado el camino para respaldar un pacto comercial defendido tanto por el Partido Popular Europeo como por el Ejecutivo español, aunque todavía genera una fuerte oposición en el sector primario murciano.

La Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara dio el primer paso el pasado 27 de enero al aprobar un reglamento que aumenta el número de inspecciones y refuerza los mecanismos de protección para los agricultores europeos. Entre las novedades, se reducen los umbrales de activación de las salvaguardas y se permite una intervención más temprana de Bruselas ante posibles distorsiones del mercado. En concreto, se fija un umbral orientativo del 5% de aumento de importaciones o caída de precios en productos sensibles para iniciar investigaciones, y se establece un plazo máximo de 21 días para activar el mecanismo.

"Si no se cumplen las salvaguardas, el daño será irreparable", advierte Asaja Murcia

Desde el Partido Popular europeo reconocen que la votación será muy ajustada. En un comunicado, el PP defiende que estas cláusulas son "una medida fundamental porque permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible" y subraya que harán posible una respuesta "más temprana y eficaz".

Protesta de agricultores contra el Mercosur en las inmediaciones de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. / YOAN VALAT / EFE

La consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha insistido en que el apoyo a Mercosur no será incondicional. "No vamos a apoyar ningún acuerdo comercial que no proteja a nuestros agricultores y ganaderos", afirmó recientemente, recalcando que el sector agrario no puede ser "siempre moneda de cambio". Rubira reconoce que el tratado puede abrir oportunidades para otros ámbitos, pero advierte de que no puede hacerse "en detrimento de las necesidades de nuestro sector agrario", por lo que reclama salvaguardas "ágiles, automáticas y efectivas".

"No vamos a apoyar ningún acuerdo que perjudique a nuestros agricultores", señala Rubira

En la misma línea se pronunció el consejero valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, que considera "fundamental" que las medidas se activen de forma automática y no dependan "del gobierno político de turno". Aunque defendió que la Comunidad Valenciana no teme al libre mercado, sí alertó sobre "las exigencias desiguales", y contra el riesgo de que la frontera europea se convierta "en un colador".

Pese a estos compromisos, las organizaciones agrarias murcianas mantienen su escepticismo. El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, sostiene que las cláusulas propuestas "no solucionan los desequilibrios estructurales del tratado" ni ofrecen garantías creíbles. La organización desconfía de que las salvaguardias se apliquen de forma eficaz y recuerda precedentes como el acuerdo con Marruecos, donde, aseguran, las protecciones no se activaron a tiempo. "Las medidas pueden ser acertadas sobre el papel, pero si no se cumplen, el daño será irreparable", advierten.