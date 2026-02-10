Fuentes Zorita sobre el Trasvase Tajo-Segura: "Necesitamos la misma unión que en Aragón y Castilla-La Mancha"

La Comisión Especial de Estudio sobre el Trasvase Tajo-Segura volvió a convertirse este lunes en un reflejo fiel del debate hídrico que atraviesa la Región de Murcia desde hace décadas: memoria, confrontación política y una llamada insistente —aunque no unánime— al diálogo. En el centro de la sesión, la comparecencia del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, una de las voces con mayor recorrido técnico e institucional en la historia del Trasvase.

La reunión, celebrada en la Asamblea Regional tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, permitió a Fuentes Zorita ofrecer una visión panorámica del conflicto. Con una trayectoria vital ligada casi por completo a esta infraestructura, el compareciente recordó que "prácticamente mi vida coincide con la historia del Trasvase", una afirmación que sirvió de hilo conductor para un repaso histórico con vocación pedagógica. Su objetivo, explicó, era ayudar a "ampliar el foco" y tomar distancia para orientar futuras decisiones "de la manera más favorable para la Región de Murcia".

Lejos de alimentar la confrontación, Fuentes Zorita defendió una estrategia basada en el consenso político. En este sentido, apostó abiertamente por el diálogo frente al enfrentamiento, convencido de que la crispación "no produce efectos positivos". Además, reclamó unidad interna en la Asamblea Regional y evocó ejemplos como Aragón o Castilla-La Mancha, donde existen pactos autonómicos del agua que actúan como marcos estables de referencia. "Si hacemos eso, estamos más cerca de encontrar soluciones que si nos vamos al enfrentamiento directo", sostuvo.

Miembros de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, en la Asamblea Regional. / Asamblea Regional

Ese mensaje fue reiterado tras la sesión, durante la rueda de prensa posterior, en la que insistió en la necesidad de dejar de lado el "griterío", las "descalificaciones" y las "mentiras" que, a su juicio, acompañan habitualmente al debate hídrico. Fuentes Zorita defendió haber aportado datos y contexto histórico para relativizar problemas actuales que, recordó, "vienen de lejos" y exigen "amplitud de miras" para construir posiciones comunes de defensa de los intereses regionales.

El turno de intervenciones parlamentarias evidenció, sin embargo, que el consenso sigue siendo una meta lejana. Desde el Partido Popular, el diputado Jesús Cano endureció el tono y acusó al Gobierno central de engañar a los agricultores murcianos. También denunció la falta de financiación para nuevas desaladoras anunciadas por el Ejecutivo central y cuestionó la ejecución real de las inversiones prometidas en la cuenca del Segura. A su juicio, sigue vigente una política que conduce al cierre progresivo del Trasvase y sustituye el agua transferida por la desalación, sin alternativa real. Cano llegó a afirmar que "el Trasvase no se está muriendo: lo está apagando el PSOE por norma", y recordó la dimisión de Fuentes Zorita como presidente de la CHS por oponerse a una reducción del caudal trasvasable.

El diputado popular, Jesús Cano,(d) asiste a la Comisión del Trasvase Tajo-Segura. / Asamblea Regional

Desde el PSOE, el diputado Fernando Moreno defendió la intervención del compareciente como un respaldo a la tesis socialista de sacar el agua del ruido político. Aseguró que Fuentes Zorita había desmontado con datos el discurso del Partido Popular y subrayó que los principales recortes históricos al Trasvase se produjeron bajo gobiernos populares. Moreno insistió en la necesidad de afrontar el actual ciclo de planificación hidrológica desde el consenso y reprochó al Gobierno regional no haber convocado el pacto regional del agua aprobado en sede parlamentaria.

Vox, por su parte, a través de Antonio Martínez Nieto, situó el foco en lo que calificó como fracaso del bipartidismo y alertó de un calendario encubierto de cierre de los trasvases. El diputado de Vox defendió la unidad hidrológica nacional y acusó tanto al PP como al PSOE de incoherencia en materia de agua.

Noticias relacionadas

Por parte del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos puso en valor la aportación de memoria y perspectiva del compareciente y coincidió en que el diálogo es imprescindible, aunque advirtió de que debe incluir todos los elementos del problema. La disminución de aportaciones en la cabecera del Tajo y el impacto ambiental del modelo agroindustrial intensivo, con referencias explícitas a la contaminación de acuíferos y al Mar Menor, fueron algunos de esos elementos que quiso destacar. En su opinión, sin abordar estas cuestiones, cualquier diálogo será incompleto.