‘Frases Mayúsculas’ para combatir el acoso escolar y mejorar la convivencia

Hoy se inicia el plazo para que los centros educativos participen en la quinta edición del concurso ‘Frases Mayúsculas’, destinado a estudiantes matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

El alumnado debe crear frases o eslóganes originales, inspiradores y motivadores, de forma individual o colectiva, que contengan un mensaje para mejorar la convivencia escolar en los centros educativos, fomenten en el alumnado la autoestima y la confianza en sí mismos y denuncien situaciones de posible acoso escolar. Cada centro podrá participar con un máximo de cuatro frases o eslóganes seleccionados de entre todas las propuestas de los estudiantes.

El concurso cuenta con dos categorías, una dirigida al alumnado matriculado en Infantil y Primaria, y otra dirigida a ESO, Bachillerato y FP. Los premios consisten en la pintura de un mural con la frase ganadora en uno de los muros del centro educativo. Además, el centro recibirá un pack con la frase seleccionada en formato vinilo adhesivo.

El plazo de participación comienza hoy, 10 de febrero, y está abierto hasta el día 6 de marzo.

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, Carmen Balsas, explicó que «este certamen, que forma parte del ‘Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en Educación’, pretende implicar a toda la comunidad educativa y que los alumnos trabajen conjuntamente en valores como el respeto y la solidaridad entre compañeros para mejorar el clima de convivencia en el centro».

El certamen está coordinado por el Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Educación y Formación Profesional, y forma parte de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno regional para favorecer el éxito educativo y reducir el abandono educativo temprano.

Desde su primera convocatoria, en el curso 2021-2022, han participado 300 centros, con un total de 2.500 frases, y ya se han realizado 32 murales en los centros ganadores.