Los familiares de las víctimas del incendio de Teatre en Murcia piden que los ingenieros técnicos industriales sean incluidos como responsables directos

Los familiares de las víctimas del incendio mortal de la discoteca Teatre en Murcia han solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que declare al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia como responsable civil directo, por el visado de proyectos técnicos que presentaban graves deficiencias de seguridad en materia de incendios.

Según el escrito presentado, "las irregularidades detectadas por la perito judicial no fueron hechos aislados, sino deficiencias estructurales que se arrastraron desde el diseño inicial del local en 2005 y se mantuvieron durante años a través de sucesivos proyectos y legalizaciones, varios de ellos visados por el Colegio profesional, sin que se corrigieran los problemas esenciales de evacuación, compartimentación y sectorización, resistencia al fuego de la estructura y protección contra incendios".

La acusación sostiene que "el visado colegial no es un trámite formal, sino un aval técnico que permitió la obtención de licencias y la continuidad de la actividad en un establecimiento de pública concurrencia que no reunía las condiciones mínimas de seguridad, especialmente en la planta superior donde se produjeron los fallecimientos".

El escrito subraya que el resultado mortal no deriva únicamente del origen del incendio, sino de la imposibilidad de evacuar con seguridad, como consecuencia de salidas ineficaces, recorridos excesivos y ausencia de una protección estructural adecuada frente al fuego.

Por todo ello, solicitan la declaración del Colegio como responsable civil directo y solidario, conforme al artículo 17.3 de la Ley de Ordenación de la Edificación, al haber contribuido de forma relevante a la creación y mantenimiento del riesgo mediante el visado de proyectos con deficiencias graves y detectables, así como la consignación judicial de la cuantía del importe asegurado para garantizar las eventuales indemnizaciones a las víctimas, que a día de hoy no han recibido compensación alguna.