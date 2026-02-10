El engaño que "engorda" las tragaperras: así robaba con la técnica del 'stacker' una banda en salones de juego

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en salones de juego que actuaba de forma itinerante en distintos puntos de la Región de Murcia y Alicante. La banda utilizaba la técnica conocida como 'stacker' para manipular máquinas recreativas, aumentar de forma fraudulenta el dinero acumulado y forzar los cajetines, de los que sustraían importantes cantidades de dinero en efectivo.

La investigación, iniciada el pasado año, se puso en marcha tras detectarse varios robos en salones de juego de Molina de Segura y Murcia. Según las estimaciones policiales, el grupo logró sustraer más de 20.000 euros y provocó importantes daños en las máquinas afectadas.

Las pesquisas permitieron identificar el reparto de funciones dentro del entramado. El grupo contaba con un autor intelectual encargado de planificar los robos, reclutar a los miembros y ganarse la confianza de empleados de los locales. Otros integrantes se ocupaban de "engordar” las máquinas, mientras que los más especializados forzaban los cajetines del dinero con herramientas específicas. Además, disponían de un encargado del vehículo para asegurar la huida tras los robos.

En algunos casos, los delincuente llegaban a ofrecer hasta 5.000 euros en efectivo a trabajadores

Antes de actuar, los investigados realizaban un estudio previo de los salones, analizando la ubicación de las máquinas, los horarios de los empleados y el momento más adecuado para cometer el delito. En algunos casos, llegaban a ofrecer hasta 5.000 euros en efectivo a trabajadores para contar con su colaboración.

Técnica del 'stacker'

La técnica del stacker o cebado de máquinas de juego consiste en introducir billetes en efectivo en una máquina y recuperar el importe en forma de ticket sin realizar apuestas. Ese ticket se cobra en el propio establecimiento y el dinero vuelve a introducirse de forma reiterada hasta acumular grandes cantidades, que posteriormente se extraen del cajetín, causando un grave perjuicio económico al establecimiento.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes del grupo, a los que se les imputan delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer otros delitos similares y localizar al resto de implicados.