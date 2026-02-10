Educación
Elegir colegio o instituto ya tiene fecha: así será la matriculación escolar en la Región para el próximo curso 2026/2027
Las solicitudes podrán presentarse del 27 de febrero al 18 de marzo y la matrícula definitiva se realizará del 18 al 24 de junio
Las familias de la Región de Murcia ya pueden comenzar a calcular y pensar en qué colegio o instituto quieren matricular a su hijo para el próximo curso escolar 2026/2027. La Consejería de Educación ya ha fijado el calendario de matriculación en los centros educativos de la Comunidad, tal y como pública este martes el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) desde Infantil hasta Bachillerato.
El plazo arrancará en poco más de dos semanas con el inicio del periodo de la presentación de solicitudes de la fase ordinaria. En concreto, será a partir del 27 de febrero hasta el 18 de marzo cuando madres y padres tengan que empezar los trámites para pedir plaza en un colegio o instituto que más se ajuste a sus necesidades y preferencias.
El 21 de mayo se publicarán los listados de baremo y la adjudicación provisional de fase ordinaria
Superado el ecuador del mes de mayo (día 21) se publicarán los listados de baremo y la adjudicación provisional de fase ordinaria, mientras que el plazo para poner alguna reclamación va del 21 al 28 de mayo. El 18 de junio se publicarán los listados de baremo y adjudicación definitiva, y el plazo para matricular al alumnado de la adjudicación definitiva irá del 18 al 24 del mismo mes.
Criterios de admisión
La Consejería que dirige Víctor Marín también ha establecido en las tres resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación publicadas este martes los criterios de prioridad y baremos para las distintas etapas educativas.
Primer ciclo de Infantil
Para el primer ciclo de Infantil, las solicitudes se ordenarán atendiendo a los siguientes criterios:
- Hermanos matriculados en el centro: 10 puntos por el primer hermano, 0,5 puntos por el segundo y tercero, y 0,25 puntos por el cuarto, incluyendo también situaciones de tutela o acogimiento familiar legalmente constituidas.
- Domicilio de residencia o lugar de trabajo: 5 puntos si se encuentra dentro del municipio del centro solicitado. Se considerará como domicilio el de convivencia habitual con el menor y, en caso de custodia compartida, el domicilio donde el niño esté empadronado el día anterior al inicio del plazo de solicitudes.
- Renta anual familiar: puntuación según renta per cápita de la unidad familiar respecto al IPREM: hasta 25% = 4 puntos; hasta 50% = 3 puntos; hasta 75% = 2 puntos; hasta 100% = 1 punto.
Segundo ciclo de Infantil y Primaria
Para el segundo ciclo de Infantil y Primaria, las prioridades son:
- Transporte prioritario: cuando el domicilio del alumno esté en la ruta de transporte escolar a un único centro o deba ser escolarizado en un centro preferente
- Adscripción entre centros: prioridad para continuar estudios en centros adscritos al de origen.
En las solicitudes sin prioridad, los criterios de baremación incluyen:
- Hermanos matriculados en el centro: misma puntuación que en primer ciclo.
- Domicilio de residencia o lugar de trabajo: 5 puntos si se encuentra dentro de la zona de escolarización del centro o en áreas próximas, incluyendo rutas de transporte escolar.
- Renta per cápita de la unidad familiar: hasta 3 puntos según ingresos familiares, incluyendo renta mínima de inserción, ingreso mínimo vital o ingresos por debajo del IPREM.
ESO y Bachillerato
Para ESO y Bachillerato, las prioridades son:
- Estudios simultáneos: alumnado que curse enseñanzas regladas de Música o Danza, o que participe en programas deportivos de alto rendimiento (solo en centros autorizados).
- Transporte prioritario (solo ESO): igual que en Infantil y Primaria.
- Adscripción entre centros: prioridad para continuar estudios en institutos o centros concertados adscritos al centro de origen.
En las solicitudes sin prioridad, el baremo también valora:
- Hermanos matriculados en el centro: misma puntuación que en Infantil y Primaria.
- Domicilio de residencia o lugar de trabajo: 5 puntos si corresponde a la zona escolar del centro, incluyendo movilidad laboral forzosa justificada.
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región