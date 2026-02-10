Directo | López Miras participa en el Club Siglo XXI de Madrid

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participa este martes en el Almuerzo-Coloquio del Club Siglo XXI, uno de los foros de debate político y económico más destacados a nivel nacional.

El encuentro se celebrará en los salones del Club Edf Eurobuilding, situados en la calle Padre Damián, 23, en el distrito madrileño de Chamartín, y reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales. Durante el coloquio, López Miras abordará la actualidad política y los principales retos de la Región de Murcia.