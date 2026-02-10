Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matriculación escolarToxina leche infantilParque Metropolitano OesteReal MurciaTiempo Murcia
instagramlinkedin

Política

Directo | López Miras participa en el Club Siglo XXI de Madrid

Sigue el almuerzo-coloquio del presidente de la Región de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras / ISRAEL SANCHEZ

L.O.

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participa este martes en el Almuerzo-Coloquio del Club Siglo XXI, uno de los foros de debate político y económico más destacados a nivel nacional.

El encuentro se celebrará en los salones del Club Edf Eurobuilding, situados en la calle Padre Damián, 23, en el distrito madrileño de Chamartín, y reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales. Durante el coloquio, López Miras abordará la actualidad política y los principales retos de la Región de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
  2. El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
  3. Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
  4. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
  5. Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
  6. Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
  7. La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
  8. El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región

Alerta naranja por viento y temperaturas primaverales este miércoles en la Región

Alerta naranja por viento y temperaturas primaverales este miércoles en la Región

El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios de la Región afectados por el temporal

El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios de la Región afectados por el temporal

Medio millón de euros para que la calidad agroalimentaria de la Región refuerce su promoción

Medio millón de euros para que la calidad agroalimentaria de la Región refuerce su promoción

Los familiares de las víctimas del incendio de Teatre en Murcia piden que los ingenieros técnicos industriales sean incluidos como responsables directos

Los familiares de las víctimas del incendio de Teatre en Murcia piden que los ingenieros técnicos industriales sean incluidos como responsables directos

Sumar exige en el Congreso impulsar ya el corredor ferroviario Murcia-Madrid por Albacete

Sumar exige en el Congreso impulsar ya el corredor ferroviario Murcia-Madrid por Albacete

Directo | López Miras participa en el Club Siglo XXI de Madrid

Directo | López Miras participa en el Club Siglo XXI de Madrid

PSOE y Vox mantienen la presión al Gobierno regional con preguntas sobre vivienda y el trasvase del Ebro

PSOE y Vox mantienen la presión al Gobierno regional con preguntas sobre vivienda y el trasvase del Ebro

Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso

Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
Tracking Pixel Contents