Tráfico
Cortes de tráfico durante varios días en la RM-310, entre Cañadas de San Pedro y Alicante
Consulta las vías alternativas si vas a circular por la zona
La Consejería de Fomento ha informado del corte temporal de tráfico en la carretera RM-310, en el tramo comprendido entre la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro y el límite con la provincia de Alicante, a la altura del punto kilométrico 1,3, con motivo de obras de refuerzo del firme.
La actuación afecta también a la carretera CVC-949, que es la continuación de la RM-310 en territorio de la Comunidad Valenciana, por lo que el corte tendrá incidencia en la conexión entre ambas comunidades autónomas.
El corte de la vía se llevará a cabo en dos fases: desde este martes, 10 de febreto, hasta el viernes 13, y del 16 al 20 de febrero, ambos inclusive. Durante estos días, el tráfico será desviado por itinerarios alternativos señalizados a través de las carreteras RM-301, RM-F18 y CVC-954, según ha detallado el Ejecutivo regional.
