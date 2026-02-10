Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los coletazos de la huelga ferroviaria dejan a decenas de pasajeros en Murcia sin poder subirse a un AVE hacia Madrid

El tren de Alta Velocidad de Renfe que debía salir antes de las seis y media de la mañana hacia la capital fue cancelado porque un supervisor comercial secunda los paros

Entrada a la estación de Alta Velocidad en Murcia.

Foto: Juan Carlos Caval / Vídeo: L. O.

Foto: Juan Carlos Caval / Vídeo: L. O.

Adrián González

Adrián González

Los coletazos de la huelga ferroviaria, pese a haber sido desconvocada tras el acuerdo alcanzado este lunes por la tarde entre los sindicatos mayoritarios y el Ministerio de Transportes, siguieron dejando servicios cancelados en Murcia a primera hora de este martes. Decenas de pasajeros que tenían previsto viajar en el AVE de Renfe con salida antes de las seis y media de la mañana desde la estación del Carmen hasta Madrid se vieron afectados por las incidencias y no pudieron subir al tren.

Los primeros momentos de incertidumbre y nerviosismo se vivieron entre los pasajeros -muchos de ellos con desplazamientos laborales- que aguardaban en la estación del Carmen para viajar en el AVE con salida prevista a las 06.26 horas con destino a la estación madrileña de Chamartín.

El paso de los minutos sin información clara y la imposibilidad de acceder al tren incrementaron la preocupación entre los usuarios, con compromisos profesionales inaplazables. Muchos de ellos comenzaron a sacar los móviles para hacer fotos y vídeos, pero, aseguran a esta Redacción, rápidamente les obligaron a que no filmasen lo que estaba ocurriendo.

Finalmente, los viajeros fueron informados de que no podrían montar en el convoy debido a que el supervisor comercial había secundado los paros. Pese a que la huelga ferroviaria había sido desconvocada el día anterior tras el acuerdo entre Comisiones Obreras, UGT y el Semaf de maquinistas y el Ministerio de Transportes, los sindicatos minoritarios (Sindicato Ferroviario y Sindicato Ferroviario) mantenían los paros durante esta jornada y la de mañana al considerar los acuerdos insuficientes.

Renfe ofrece a los pasajeros ir en un tren Avant hasta Alicante para coger otro tren de Alta Velocidad hacia la capital

Como alternativa, Renfe reubicó a los pasajeros en un tren Avant con salida desde Murcia a Alicante a las 06.40 horas. Desde allí, los afectados continuaron su viaje en el AVE Alicante-Madrid de las 08.35 horas, lo que supuso un retraso considerable respecto al horario inicialmente previsto.

La situación generó malestar e incertidumbre entre muchos usuarios, ya que, según denunciaron a este periódico, "no se les garantizaba que pudiesen llegar a tiempo para coger el AVE que partía desde Alicante". Como consecuencia, algunos pasajeros optaron por no viajar y se quedaron en tierra.

Fuentes de Renfe recordaron que, si el pasajero decide no viajar, se le devuelve el importe del billete o se le reprograma la salida para otro día, y subrayaron que en este caso se trató de una “incidencia operativa puntual” provocada por el paro secundado por el supervisor comercial.

