Cinco bebés fueron hospitalizados en la Región por una toxina tras consumir leche de fórmula

Cinco lactantes de la Región de Murcia han tenido que ser hospitalizados por vómitos y síntomas gastrointestinales tras consumir leche de fórmula incluida en una retirada preventiva internacional por presencia de toxina cereulida, en el marco de ocho casos sospechosos notificados por España a las autoridades europeas, aunque ninguno ha sido confirmado por laboratorio.

Los ingresos se produjeron entre diciembre y enero y todos los menores ya han sido dados de alta y se encuentran en buen estado en sus domicilios, según fuentes sanitarias.

Las autoridades subrayan que no se ha podido establecer una relación causal entre la clínica presentada y el consumo de los lotes afectados, ya que la toxina no fue detectada en muestras fecales.

Cuatro de los bebés hospitalizados en Murcia tenían confirmado el consumo de esas fórmulas, según ha informado la Consejería de Salud de la Región de Murcia.

La Consejería de Salud de la Región de Murcia insiste en que, con la información disponible, no se puede atribuir con certeza los ingresos hospitalarios al consumo de la leche retirada, ya que la toxina no se detecta en heces y no existen pruebas analíticas que confirmen esa relación.

Además, precisa que, de los cinco bebés hospitalizados en la comunidad, en cuatro se pudo confirmar que habían consumido alguna de las fórmulas incluidas en la retirada, mientras que en uno de los casos no se pudo verificar ese antecedente.

También señala que no puede determinar si los casos recogidos por el ECDC coinciden exactamente con los comunicados por la comunidad al Ministerio de Sanidad.

El último boletín de alertas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) recoge un total de ocho casos sospechosos en España, todos con vómitos, e indica que se han recibido notificaciones adicionales, aunque tampoco en esos casos ha sido posible demostrar una causa-efecto. Fuentes del Ministerio de Sanidad han reiterado que ninguno de los casos españoles ha sido confirmado por laboratorio.

La alerta se enmarca en la retirada global y preventiva de distintos lotes de leche infantil distribuida ampliamente en la Unión Europea y en otros países, tras detectarse la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus. Se trata de una toxina altamente termoestable que puede provocar náuseas y vómitos de aparición repentina poco después de la ingestión.

El ECDC estima que la probabilidad de exposición a un lote contaminado es de moderada a alta entre los bebés que consumen estas fórmulas, aunque el impacto clínico se considera de bajo a moderado, dependiendo de la edad.

Los recién nacidos y menores de seis meses son más vulnerables a la deshidratación y a alteraciones electrolíticas, por lo que el riesgo global para menores de un año en Europa se evalúa como moderado en este incidente.

Bélgica es, hasta ahora, el único país donde se ha confirmado por laboratorio la relación, con cinco bebés con muestras positivas, todos con evolución favorable. También han notificado casos sospechosos Dinamarca, Francia (con once hospitalizaciones) y Reino Unido, con 36 cuadros gastrointestinales. Las investigaciones continúan en los Estados miembros.