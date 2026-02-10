Científicos de más de diez instituciones se reúnen para crear el primer modelo integral del Mar Menor

El Mar Menor ha sido este martes el eje de un taller científico celebrado en el Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en Lo Pagán, en el marco del proyecto BELICH. Esta iniciativa, coordinada por el IEO-CSIC e integrada en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), tiene como objetivo desarrollar el primer modelo integral del ecosistema de la laguna y de su cuenca vertiente.

El encuentro ha reunido a personal investigador y técnico de más de una decena de organismos de investigación y entidades especializadas, entre ellos universidades españolas y portuguesas, varios centros oceanográficos del IEO-CSIC y empresas con amplia experiencia en modelización ambiental y gestión del territorio.

Durante la apertura de la jornada, la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, subrayó el papel de la ciencia como eje fundamental sobre el que se sustentan las actuaciones incluidas en el MAPMM. En esa misma línea, el investigador del IEO y responsable principal del proyecto BELICH, Juan Manuel Ruiz, destacó que el objetivo del taller es avanzar hacia un modelo "verdaderamente integral" del Mar Menor, capaz de conectar la laguna con su cuenca, reproducir la complejidad de los procesos que regulan su dinámica y anticipar la respuesta del ecosistema ante eventos extremos o medidas de gestión.

Trabajos de modelización

La sesión de la mañana, de carácter abierto, ofreció una visión global de los trabajos de modelización que se desarrollan actualmente en el entorno del Mar Menor, tanto en la laguna como en su cuenca vertiente. En ella participaron investigadores e investigadoras de distintas disciplinas que aportan conocimiento clave sobre el funcionamiento de este ecosistema.

El resto de las sesiones, de carácter técnico y restringidas a los integrantes del proyecto BELICH, se plantearon como un espacio de trabajo y debate interno orientado a mejorar los procedimientos necesarios para integrar todos los compartimentos del ecosistema en un único modelo. Este avance constituye uno de los principales hitos del proyecto, que se financia a través de las líneas 8.1 y 8.3 del MAPMM y se desarrolla en coordinación con los distintos departamentos de la Secretaría de Medio Ambiente implicados.

El objetivo final es disponer de una herramienta científica capaz de modelar con mayor precisión el funcionamiento del Mar Menor y anticipar su respuesta ante episodios de lluvias intensas, olas de calor o entradas masivas de nutrientes. El modelo integral servirá como referencia para los organismos competentes en la gestión de la laguna y estará disponible a través de una plataforma digital específica del proyecto BELICH, así como mediante el sistema de alerta temprana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Entre las entidades participantes en el taller figuran la Universitat Politècnica de València, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Aveiro, la Universidade da Coruña y la Universidad de Murcia, además de los centros oceanográficos de Gijón, Baleares, Málaga y Murcia del IEO-CSIC. También han participado las empresas Sensing Tools y Tragsatec, especializadas en análisis ambiental y gestión del territorio.