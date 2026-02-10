Alerta naranja por viento y temperaturas primaverales este miércoles en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la Región de Murcia para este miércoles, con especial incidencia del viento fuerte y el temporal marítimo en la costa.

El aviso más relevante es de nivel naranja por viento en el Noroeste, donde se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora a lo largo de toda la jornada, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%. Según Aemet, soplarán vientos de componente oeste, con especial intensidad en zonas de sierra.

Además, el Altiplano permanecerá en alerta amarilla por viento, con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h, en el mismo tramo horario y con similares probabilidades. A estas alertas se suma el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral, activo desde las 18.00 hasta las 23.59 horas, por vientos del oeste y suroeste de 45 a 55 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta tres metros.

Mapa de alertas para este jueves / Aemet

Posibles lluvias este martes

Para este martes, la previsión apunta a cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el Noroeste. Las temperaturas irán en ascenso, de forma notable en las mínimas, mientras que los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Noroeste y el Altiplano. De hecho, Aemet ya advierte de rachas muy intensas en las sierras del Noroeste desde las 14.00 horas y en el Altiplano a partir de las 16.00.

El miércoles continuará el ambiente inestable, con cielos muy nubosos, posibilidad de lluvias débiles en el Noroeste y temperaturas en ascenso, especialmente en el interior. El viento seguirá siendo el principal protagonista, con rachas muy fuertes en las zonas de sierra.

En cuanto a las temperaturas previstas para el miércoles, se esperan máximas elevadas para la época, con hasta 27 grados en Murcia, 23 en Cartagena y Lorca, y 21 en Caravaca de la Cruz y Yecla.

Evolución para el resto de la semana

El jueves se prevé un cambio de tendencia, con cielos poco nubosos y nubes altas, descenso térmico y vientos todavía moderados a fuertes de componente oeste, con rachas muy intensas en el interior durante la primera mitad del día. Ese día continuará la alerta amarilla por viento en el Altiplano y el Noroeste hasta las 15.00 horas, mientras que el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 6.00 horas.

De cara al viernes, Aemet anuncia cielos poco nubosos al inicio, aumentando a muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas durante la mañana, más probables e intensas en el interior occidental. Por la tarde tenderán a abrirse claros. Las temperaturas seguirán descendiendo y el viento volverá a soplar moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, áreas de sierra y en el litoral, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por las rachas y evitar actividades marítimas durante los periodos de aviso.