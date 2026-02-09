Tres reformas, un plan pendiente y una laguna al límite

La política regional vuelve a girar, una vez más, alrededor del Mar Menor, convertido en epicentro de una batalla legislativa y administrativa que se ha intensificado en apenas unas semanas. Mientras el Gobierno autonómico intenta reactivar, tras años de parálisis, el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente (POTMARME), la Asamblea Regional asiste a una carrera simultánea de reformas de la Ley del Mar Menor impulsadas desde casi todos los flancos ideológicos.

El Ejecutivo regional ha recibido 87 alegaciones al Documento de Avance del POTMARME durante su exposición pública, un volumen que refleja tanto el interés social como la complejidad técnica del proceso. Desde la Consejería de Fomento se insiste en que el plan avanza con cautela, a la espera de informes clave como el de la CHS, imprescindible para delimitar cauces, zonas inundables y áreas de riesgo. Sin ese aval, subrayan fuentes autonómicas, el documento carecería de seguridad jurídica y eficacia real.

El Plan Territorial del Mar Menor suma 87 alegaciones y espera informes clave / Loyola Pérez de Villegas

En paralelo, el debate político se ha trasladado al terreno legislativo. El PP ha registrado una reforma pactada con Vox en el marco de los Presupuestos de 2025, defendida como un ajuste técnico para armonizar sanciones con la normativa estatal, aunque criticada por flexibilizar la retirada de ayudas públicas a empresas sancionadas por infracciones graves. Vox, por su parte, ha ido más allá con una propuesta integral que rechaza restricciones al sector agrario, elimina controles como las ECARM y pone el foco en infraestructuras hidráulicas y saneamiento, además de vetar los grandes parques fotovoltaicos.

A esta pugna se suma Podemos-IU-Alianza Verde, que reclama la tramitación urgente de su propia reforma para frenar la proliferación de macroplantas solares en la cuenca, apelando a la presión vecinal y al riesgo ambiental. Tres reformas distintas, tres diagnósticos enfrentados y un mismo escenario: el de una laguna atrapada entre urgencias ecológicas, intereses económicos y un tablero político cada vez más crispado.