Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región

Durante los próximos tres días, el viento será el gran protagonista del tiempo en la Región de Murcia. Las rachas fuertes, que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora, marcarán el inicio de la semana y obligarán a extremar la precaución, especialmente en las comarcas del Noroeste y el Altiplano, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos.

Según la previsión, el primer aviso estará vigente este lunes hasta las 18:00 horas, en el Noroeste de la Región. El episodio continuará durante el martes 10, desde las 06:00 horas, prolongándose hasta la medianoche del miércoles, con afectación tanto al Noroeste como al Altiplano. Durante todo el miércoles 11 de febrero, el aviso amarillo se mantendrá activo en ambas comarcas. La probabilidad de que se produzcan estas rachas fuertes oscila entre el 40% y el 70%, con vientos de componente oeste.

Mapa de alertas de la Aemet para los próximos días / L.O.

Predicción para este lunes

Este lunes los cielos estarán muy nubosos, con precipitaciones débiles durante la madrugada, tendiendo posteriormente a intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán en el Campo de Cartagena, mientras que en el resto de la Región apenas experimentarán cambios. Por el contrario, las máximas subirán de forma generalizada, con ascensos localmente notables. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas, más probables en las sierras del Noroeste.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas frías en el interior, con 4 grados en Caravaca de la Cruz y Yecla, mientras que Cartagena rondará los 10 grados. Las máximas alcanzarán los 19 grados en Caravaca y Cartagena, y hasta 21 grados en Murcia y Lorca, quedándose Yecla en torno a los 17 grados.

Martes: subida térmica y viento fuerte

El martes se mantendrán los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el Noroeste. Las temperaturas continuarán en ascenso, de forma notable en las mínimas, mientras que el viento soplará moderado del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Noroeste y el Altiplano.

Las mínimas subirán hasta los 11 grados en Caravaca, 12 en Yecla, 13 en Lorca y 15 en Cartagena, mientras que las máximas oscilarán entre los 20 grados en Caravaca, los 22 en Cartagena, los 23 en Lorca y alcanzarán los 25 grados en Murcia.

Miércoles: persiste el episodio de viento

El miércoles predominarán los cielos muy nubosos, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin grandes cambios. El viento seguirá siendo moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior.

Los termómetros marcarán mínimas de entre 12 y 18 grados, según zonas, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados en Caravaca, los 23 en Cartagena y Lorca, los 20 en Yecla y hasta 26 grados en Murcia.

Jueves: ligera bajada de temperaturas

Para el jueves, la Aemet prevé intervalos nubosos, con nubes bajas durante la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas apenas variarán o lo harán en ligero descenso. Se mantendrán los vientos moderados del oeste, con rachas muy fuertes en el interior.

Las mínimas se situarán en torno a los 10 grados en Caravaca, 11 en Yecla, 13 en Lorca, 14 en Murcia y 17 en Cartagena, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 24 grados, con valores más altos en la capital murciana y en el litoral.

Ante este episodio de viento fuerte, se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas de montaña, áreas expuestas y durante los desplazamientos por carretera.