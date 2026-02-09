Trenes cancelados y servicios mínimos en la Región por la huelga ferroviaria: así afectan los paros de los maquinistas este lunes

La huelga de trenes convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país, que arranca este lunes hasta el próximo miércoles, trastocó los planes de aquellos pasajeros que tenían la intención de salir desde Murcia o venir a ella desde primera hora de la mañana de este lunes.

Los paros, convocados por los maquinistas para pedir mayores medidas de seguridad y más inversiones para el sistema ferroviario después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) el pasado mes de enero, se saldan este lunes con varios trenes de Alta Velocidad que conectan Murcia con Madrid cancelados y otros tantos con servicios mínimos, tanto de Renfe como de Ouigo.

En concreto, para este lunes se han visto cancelados dos trenes de Ouigo: el que debía realizar el trayecto Madrid-Chamartín–Murcia con salida a las 16:15 horas (número 6564), y el que hacía el reccorido a la inversa, Murcia–Madrid-Chamartín, previsto para las 19:53 horas (número 6615). Además, circulan únicamente con servicios mínimos otros trenes de la misma compañía, entre ellos el Murcia–Madrid-Chamartín que parte desde el Carmen a las 12:30 horas, así como el Madrid-Chamartín–Murcia de las 18:45, el Madrid-Chamartín–Murcia de las 8:15 de la mañana y elMurcia–Valladolid que partía a las seis y media de la mañana.

Las protestas para exigir mayor seguridad e inversión tras los accidentes de Adamuz y Gelida se prolongarán hasta el miércoles

Por su parte, fuentes de Renfe informan a este periódico que de diez trenes AVE y AVLO que circulan diariamente entre la Región y la capital del país, cinco por sentido, hoy circularán 8 servicios. No circularán por no estar incluidos en el decreto de servicios mínimos los trenes el tren que salía desde Madrid a las 10 de la mañana y tenía destino Murcia del Carmen a las 12.46 horas ni el que salía de Murcia a las 13.52 horas para llegar a Chamartín a las 16.38 horas.

Más allá de la Alta Velocidad, también se ven afectados algunos trenes AVANT de Renfe que realizan el itinerario del Cercanías Murcia-Alicante durante esta jornada: ni el que partía a las 10.10 de la mañana desde el Carmen, ni el de las 12.50 horas ni el de las 14.58 horas salen en dirección a la provincia alicantina este lunes. En sentido contrario, no vendrán a la estación del Carmen el que tenía previsto venir desde Alicante y llegar a Murcia a las 11.32 horas, ni el de las 13.45 ni el de las 18.10 horas.

Unos 350 AVE no estarán garantizados

Los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la Alta Velocidad implican que hasta 350 trenes a lo largo de estos tres días no estarán garantizados. En el conjunto de empresas que operan los trenes de mercancías, los servicios mínimos se limitan al 21%.

Las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a lo largo del fin de semana, tras otras tres reuniones celebradas entre el miércoles y el viernes, concluyeron sin acuerdo.

No obstante, este lunes se siguen manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.

De ellos, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo, que todavía no presta servicio en la Región, cancelará 48, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en Mercancías, solo el 21%.

Un cambio de seguridad del sistema

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español tras los trágicos accidentes ocurridos hace semanas. En las distintas reuniones que han mantenido con el Ministerio, han arrancado algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria.

No obstante, las propuestas todavía no han convencido a los sindicatos, principalmente porque se trata de medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.

Las movilizaciones, convocadas por Semaf, CCOO y UGT (que concentran más del 80% de las representatividad del sector) afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.