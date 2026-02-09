Reconocen seis proyectos emprendedores 'made in Murcia' que convierten la tecnología en negocios

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), entregó este lunes los Premios Emprendedor del Mes correspondientes al segundo semestre de 2025, distinguiendo seis iniciativas que destacan por su capacidad de aportar soluciones reales, escalar modelos de negocio y abrir nuevos mercados desde la Región de Murcia.

Los proyectos premiados abarcan desde la inteligencia artificial aplicada al contenido audiovisual y al comercio online, hasta herramientas para medir emisiones, cumplir normativa ambiental o decidir con precisión dónde invertir y crecer.

En el fallo del jurado se reconoce como ganadora de julio a Wesog Systems (Wesog), empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial para optimizar procesos de búsqueda y clasificación de imágenes, así como la detección de usos fraudulentos como vulneraciones del ‘copyright’ o las ‘fakenews’. En agosto, el premio recae en Selspy Agency, una herramienta de IA orientada a emprendedores digitales que predice qué productos vender online, permite lanzar una tienda en segundos y hacer estudios de mercado a nivel mundial.

En septiembre, se distingue a SoyFlorista, plataforma de venta ‘online’ de flor fresca que revoluciona el sector conectando productor y consumidor con una propuesta DIY (hazlo tú mismo). En octubre se premia a Zeolos Engineering, centrada en la digitalización de la gestión de emisiones de CO2, para medir y evaluar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidas en todas las etapas de un proceso o actividad, desde la producción hasta su consumo, especializada en empresas del sector logístico.

En noviembre, el reconocimiento es para Digital Green Solutions, software enfocado en productores y gestores de residuos, con el objeto de gestionar la gestión documental reglamentaria de todo el ciclo de vida de los residuos. Y en diciembre, el galardón es para Genloc (Strategia Geo Analytics), plataforma SaaS de inteligencia de localización que aporta conocimiento y métricas para la ayuda en la toma de decisiones de localización para optimizar las inversiones de empresas.

"El talento emprendedor en la Región no es una promesa, sino una realidad que ya está transformando sectores enteros. Estos premios son un escaparate de lo que ocurre cuando una buena idea se mezcla con ambición, método y apoyo público", subrayó el director del Info, Joaquín Gómez. "El compromiso del Gobierno regional es claro: acompañar a estas empresas para que pasen de validar a escalar, de vender a crecer y de crecer a liderar", añadió.